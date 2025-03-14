Писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом URA.RU рассказала дочь Харько Маргарита Гришечкина.
«Моя мама — автор стихов для песни „Мамин старенький дом“. Это песня довольно известная, ее исполняют многие ансамбли в Челябинской области и в других регионах. Маму пригласили на передачу именно как автора песни», — рассказала URA.RU Гришечкина.
На записи программы «Привет, Андрей! — Деревенское детство мое» присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова. Эпизод с участием Харько выйдет в эту субботу, 15 марта.
Харько — автор стихов, рассказов и повестей. Ее творчество началось с рассказов о собственном детстве.
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