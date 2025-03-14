Челябинская писательница стала участницей программы Малахова «Привет, Андрей!». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинская писательница попала на программу к Малахову
Челябинская писательница попала на программу к Малахову Фото:

Писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом URA.RU рассказала дочь Харько Маргарита Гришечкина.

«Моя мама — автор стихов для песни „Мамин старенький дом“. Это песня довольно известная, ее исполняют многие ансамбли в Челябинской области и в других регионах. Маму пригласили на передачу именно как автора песни», — рассказала URA.RU Гришечкина.

На записи программы «Привет, Андрей! — Деревенское детство мое» присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова. Эпизод с участием Харько выйдет в эту субботу, 15 марта.

Харько — автор стихов, рассказов и повестей. Ее творчество началось с рассказов о собственном детстве. 

Выпуск передачи с участием Харько выйдет в эфир 15 марта
Выпуск передачи с участием Харько выйдет в эфир 15 марта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом URA.RU рассказала дочь Харько Маргарита Гришечкина. «Моя мама — автор стихов для песни „Мамин старенький дом“. Это песня довольно известная, ее исполняют многие ансамбли в Челябинской области и в других регионах. Маму пригласили на передачу именно как автора песни», — рассказала URA.RU Гришечкина. На записи программы «Привет, Андрей! — Деревенское детство мое» присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова. Эпизод с участием Харько выйдет в эту субботу, 15 марта. Харько — автор стихов, рассказов и повестей. Ее творчество началось с рассказов о собственном детстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...