«Синара» купила у федералов землю под мегастройку в Екатеринбурге, план Орлова и Куйвашева сорвался

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у Росимущества 17 гектаров за ЖД-вокзалом в Екатеринбурге («Товарный двор») под строительство жилья бизнес-класса. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.
Речь идет об участке в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021-го «Синара» приобрела у РЖД комплекс зданий за 3,8 миллиарда рублей. Но земля под этими объектами была в собственности Росимущества. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов через губернатора Евгения Куйвашева просил ведомство передать эту землю в муниципальную собственность — чтобы потом продать «Синаре» и привлечь средства (около 500 миллионов рублей) в местный бюджет.
«Но эта задумка в итоге не прошла. Переговоры длились полтора года. „Синара“ выкупила землю напрямую [у Росимущества]», — подвел итог собеседник агентства.
«На сегодняшний день разработан проект планировки территории (ППТ), он находится на согласовании. Концепция предусматривает строительство жилья бизнес-класса. О параметрах объектов говорить преждевременно, сначала необходимо пройти согласование ППТ», — рассказали в компании.
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