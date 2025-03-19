«Синара» купила у федералов землю под мегастройку в Екатеринбурге, план Орлова и Куйвашева сорвался

«Товарный двор» в Екатеринбурге застроят жильем бизнес-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство пока не началось, проект проходит согласование
Строительство пока не началось, проект проходит согласование Фото:

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у Росимущества 17 гектаров за ЖД-вокзалом в Екатеринбурге («Товарный двор») под строительство жилья бизнес-класса. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

Речь идет об участке в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021-го «Синара» приобрела у РЖД комплекс зданий за 3,8 миллиарда рублей. Но земля под этими объектами была в собственности Росимущества. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов через губернатора Евгения Куйвашева просил ведомство передать эту землю в муниципальную собственность — чтобы потом продать «Синаре» и привлечь средства (около 500 миллионов рублей) в местный бюджет.

«Но эта задумка в итоге не прошла. Переговоры длились полтора года. „Синара“ выкупила землю напрямую [у Росимущества]», — подвел итог собеседник агентства.

«На сегодняшний день разработан проект планировки территории (ППТ), он находится на согласовании. Концепция предусматривает строительство жилья бизнес-класса. О параметрах объектов говорить преждевременно, сначала необходимо пройти согласование ППТ», — рассказали в компании.

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Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у Росимущества 17 гектаров за ЖД-вокзалом в Екатеринбурге («Товарный двор») под строительство жилья бизнес-класса. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия. Речь идет об участке в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021-го «Синара» приобрела у РЖД комплекс зданий за 3,8 миллиарда рублей. Но земля под этими объектами была в собственности Росимущества. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов через губернатора Евгения Куйвашева просил ведомство передать эту землю в муниципальную собственность — чтобы потом продать «Синаре» и привлечь средства (около 500 миллионов рублей) в местный бюджет. «Но эта задумка в итоге не прошла. Переговоры длились полтора года. „Синара“ выкупила землю напрямую [у Росимущества]», — подвел итог собеседник агентства. «На сегодняшний день разработан проект планировки территории (ППТ), он находится на согласовании. Концепция предусматривает строительство жилья бизнес-класса. О параметрах объектов говорить преждевременно, сначала необходимо пройти согласование ППТ», — рассказали в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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