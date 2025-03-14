Власти Перми борются с уличными торговцами

Районные власти Перми проводят рейды по пресечению нелегальной торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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За нелегальную торговлю предусмотрен штраф
За нелегальную торговлю предусмотрен штраф Фото:

Власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Об этом сообщает сайт мэрии Перми.

«Зачастую те, кто осуществляет незаконную торговлю, самовольно занимают земельные участки и тем самым перегораживают тротуары, вытаптывают газоны и оставляют мусор. Кроме того, незаконная торговля мешает пешеходам», — сообщает мэрия.

Для садоводов во всех районах Перми городскими установлены специальные прилавки. А за торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми снесли более 340 незаконных киосков и павильонов. О незаконной торговле жители могут сообщать в администрацию своего района или в полицию.

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Власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Об этом сообщает сайт мэрии Перми. «Зачастую те, кто осуществляет незаконную торговлю, самовольно занимают земельные участки и тем самым перегораживают тротуары, вытаптывают газоны и оставляют мусор. Кроме того, незаконная торговля мешает пешеходам», — сообщает мэрия. Для садоводов во всех районах Перми городскими установлены специальные прилавки. А за торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми снесли более 340 незаконных киосков и павильонов. О незаконной торговле жители могут сообщать в администрацию своего района или в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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