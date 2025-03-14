Власти Перми борются с уличными торговцами

Власти районов Перми проводят рейды по улицам города с целью выявления и пресечения незаконной торговли. Об этом сообщает сайт мэрии Перми.
«Зачастую те, кто осуществляет незаконную торговлю, самовольно занимают земельные участки и тем самым перегораживают тротуары, вытаптывают газоны и оставляют мусор. Кроме того, незаконная торговля мешает пешеходам», — сообщает мэрия.
Для садоводов во всех районах Перми городскими установлены специальные прилавки. А за торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми снесли более 340 незаконных киосков и павильонов. О незаконной торговле жители могут сообщать в администрацию своего района или в полицию.
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