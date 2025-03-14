В Волгограде чиновники запретили скорой помощи нарушать ПДД

В Волгограде введен строгий запрет для машин скорой помощи на превышение скорости и проезд на красный свет даже при использовании сирены и спецсигналов. Ограничения были распространены согласно приказу главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Дениса Козлова.
Согласно приказу №?197 от 11 марта, «выездным работникам бригад скорой медицинской помощи при исполнении вызова запрещается превышать установленную скорость в населенных пунктах и на трассах, проезжать перекрестки на запрещающий сигнал светофора, в том числе при использовании специальных световых и звуковых сигналов», говорится в документе. Информацию об этом сообщил V1.RU.
Приказ вызвал бурную реакцию среди сотрудников скорой помощи. Они ожидают роста смертности из-за увеличения времени реагирования на вызовы и задержек.
Некоторые из сотрудников уже ознакомлены с приказом. Сообщается, что они были вынуждены подписать документы, подтверждающие их информированность о новых правилах.
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