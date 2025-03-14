На крупном уральском заводе отказались от «трехдневки» после недовольства сотрудников

Руководство крупного свердловского комбината «Ураласбест» отказалось от введения трехдневной рабочей недели, подтвердил источник URA.RU. Ранее против этой инициативы высказались некоторые сотрудники завода.
«Приказ о введении трехдневки был. Но его отменили. С 1 апреля комбинат работает в прежнем режиме», — рассказал источник. В пресс-службе «Ураласбеста» от комментариев отказались. Если ответ все же поступит, он будет опубликован.
Ранее заводчане жаловались, что из-за перехода на трехдневку им снизят зарплату на 30%. «Ураласбест» расположен в Асбесте и работает на базе Баженовского месторождения. Он производит хризотил, нерудные строительные материалы, кровельные и фасадные изделия. В год предприятие производит товарной продукции на 15 млрд рублей. Генеральным директором предприятия является Юрий Козлов, который владеет 23% завода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!