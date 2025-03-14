На крупном уральском заводе отказались от «трехдневки» после недовольства сотрудников

«Ураласбест» не стал переходить на трехдневную рабочую неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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«Ураласбест» работает на базе Баженовского месторождения
«Ураласбест» работает на базе Баженовского месторождения Фото:

Руководство крупного свердловского комбината «Ураласбест» отказалось от введения трехдневной рабочей недели, подтвердил источник URA.RU. Ранее против этой инициативы высказались некоторые сотрудники завода.

«Приказ о введении трехдневки был. Но его отменили. С 1 апреля комбинат работает в прежнем режиме», — рассказал источник. В пресс-службе «Ураласбеста» от комментариев отказались. Если ответ все же поступит, он будет опубликован.

Ранее заводчане жаловались, что из-за перехода на трехдневку им снизят зарплату на 30%. «Ураласбест» расположен в Асбесте и работает на базе Баженовского месторождения. Он производит хризотил, нерудные строительные материалы, кровельные и фасадные изделия. В год предприятие производит товарной продукции на 15 млрд рублей. Генеральным директором предприятия является Юрий Козлов, который владеет 23% завода.

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Руководство крупного свердловского комбината «Ураласбест» отказалось от введения трехдневной рабочей недели, подтвердил источник URA.RU. Ранее против этой инициативы высказались некоторые сотрудники завода. «Приказ о введении трехдневки был. Но его отменили. С 1 апреля комбинат работает в прежнем режиме», — рассказал источник. В пресс-службе «Ураласбеста» от комментариев отказались. Если ответ все же поступит, он будет опубликован. Ранее заводчане жаловались, что из-за перехода на трехдневку им снизят зарплату на 30%. «Ураласбест» расположен в Асбесте и работает  на базе Баженовского месторождения. Он производит хризотил, нерудные строительные материалы, кровельные и фасадные изделия. В год предприятие производит товарной продукции на 15 млрд рублей. Генеральным директором предприятия является Юрий Козлов, который владеет 23% завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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