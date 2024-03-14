Добровольцы отряда получили хрустальную награду, а также поддержку проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Курганской области стали лауреатами премии общественного признания имени Д. И.Смолина за успешный поиск 133 людей в 2023 году. Об этом сообщил корреспондент, который побывал на мероприятии в мультицентре «Смолин». Премия вручается за значимые для региона дела и проводится впервые.

«Неожиданно и очень приятно наш труд был оценен земляками. Как правильно отметили организаторы премии, отряд не только спасает жизни, но и развивается — к нам приходят новые люди. Ведь быть волонтером „ЛизаАлерт“ очень просто — не нужны особые навыки. Мы находим доброе и, что важно, посильное, а также эффективное применение труда для каждого желающего помогать без вести пропавшим», — рассказал региональный представитель отряда Константин Бажин.

Кроме ДПСО «ЛизаАлерт», передает корреспондент, стали волонтерская организация «Народный Фронт» за работу в рамках гуманитарных миссий в зону проведения СВО, детская общественная организация Курганской области «Открытый мир». За многолетнее общественное служение была награждена Марина Самойлова — основатель и руководитель курганской областной молодежной общественной организации «ХХI Век».

Премия, по словам организаторов, будет проходить ежегодно. Награждать по результатам отбора будут всего пять лауреатов, которые получат специальную хрустальную награду, а также поддержку проектов: организацию и проведение мероприятий в мультицентре «Смолин», создание презентационного видеоролика о деятельности лауреатов, помощь в грантовых конкурсах и другое.

На мероприятии выступили курганские артисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новых лауреатов организаторы будут отмечать ежегодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежегодно будут награждаться пять лауреатов премии за значительный вклад в развитие региона, а также перспективы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU