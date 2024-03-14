В Кургане за поиск людей наградили волонтеров «ЛизаАлерт». Фото, видео

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Центр Смолин. Курган
Добровольцы отряда получили хрустальную награду, а также поддержку проекта Фото:

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Курганской области стали лауреатами премии общественного признания имени Д. И.Смолина за успешный поиск 133 людей в 2023 году. Об этом сообщил корреспондент, который побывал на мероприятии в мультицентре «Смолин». Премия вручается за значимые для региона дела и проводится впервые.

«Неожиданно и очень приятно наш труд был оценен земляками. Как правильно отметили организаторы премии, отряд не только спасает жизни, но и развивается — к нам приходят новые люди. Ведь быть волонтером „ЛизаАлерт“ очень просто — не нужны особые навыки. Мы находим доброе и, что важно, посильное, а также эффективное применение труда для каждого желающего помогать без вести пропавшим», — рассказал региональный представитель отряда Константин Бажин.

Кроме ДПСО «ЛизаАлерт», передает корреспондент, стали волонтерская организация «Народный Фронт» за работу в рамках гуманитарных миссий в зону проведения СВО, детская общественная организация Курганской области «Открытый мир». За многолетнее общественное служение была награждена Марина Самойлова — основатель и руководитель курганской областной молодежной общественной организации «ХХI Век».

Премия, по словам организаторов, будет проходить ежегодно. Награждать по результатам отбора будут всего пять лауреатов, которые получат специальную хрустальную награду, а также поддержку проектов: организацию и проведение мероприятий в мультицентре «Смолин», создание презентационного видеоролика о деятельности лауреатов, помощь в грантовых конкурсах и другое.

Центр Смолин. Курган
На мероприятии выступили курганские артисты
Фото:
Центр Смолин. Курган
Новых лауреатов организаторы будут отмечать ежегодно
Фото:
Центр Смолин. Курган
Ежегодно будут награждаться пять лауреатов премии за значительный вклад в развитие региона, а также перспективы
Фото:

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Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Курганской области стали лауреатами премии общественного признания имени Д. И.Смолина за успешный поиск 133 людей в 2023 году. Об этом сообщил корреспондент, который побывал на мероприятии в мультицентре «Смолин». Премия вручается за значимые для региона дела и проводится впервые. «Неожиданно и очень приятно наш труд был оценен земляками. Как правильно отметили организаторы премии, отряд не только спасает жизни, но и развивается — к нам приходят новые люди. Ведь быть волонтером „ЛизаАлерт“ очень просто — не нужны особые навыки. Мы находим доброе и, что важно, посильное, а также эффективное применение труда для каждого желающего помогать без вести пропавшим», — рассказал региональный представитель отряда Константин Бажин. Кроме ДПСО «ЛизаАлерт», передает корреспондент, стали волонтерская организация «Народный Фронт» за работу в рамках гуманитарных миссий в зону проведения СВО, детская общественная организация Курганской области «Открытый мир». За многолетнее общественное служение была награждена Марина Самойлова — основатель и руководитель курганской областной молодежной общественной организации «ХХI Век». Премия, по словам организаторов, будет проходить ежегодно. Награждать по результатам отбора будут всего пять лауреатов, которые получат специальную хрустальную награду, а также поддержку проектов: организацию и проведение мероприятий в мультицентре «Смолин», создание презентационного видеоролика о деятельности лауреатов, помощь в грантовых конкурсах и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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