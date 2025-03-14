Журналисты выяснили причины стрельбы у детского сада

В Новой Москве у детского сада произошла стрельба, вызванная личным конфликтом между мужчинами. Инцидент произошел в результате спора между бывшим мужем и новым партнером женщины, которая пришла забирать ребенка из детского садика Bilingual Kids Academy.
«Ревнивец вышел из Bilingual Kids Academy на улицу с новым возлюбленным своей бывшей, достал пистолет и выстрелил ему в ногу», — сообщил Shot. Среди детей пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах.
Стрельба была произведена из травматического оружия. Пострадавший получил ранение ноги, но серьезных травм не зафиксировано.
По словам очевидцев, полиция долго ехала, стрелявший ждал сотрудников на скамейке. Все участники конфликта были доставлены в полицию для допроса. В самом детском саду, несмотря на произошедшее на улице, обстановка осталась спокойной.
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