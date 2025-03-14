Пермяки стали реже рожать и меньше умирать

В Пермском крае на 6% снизилась рождаемость
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году в Перми родилось 3 428 детей
В 2025 году в Перми родилось 3 428 детей Фото:

В Пермском крае на 6% снизилась рождаемость. Однако количество смертей также сократилось, следует из информации на сайте краевого комитета ЗАГС.

«За январь—февраль 2025 года в Пермском крае родилось 3 428 детей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на свет появилось 3 652 малыша. Количество смертей снизилось на 7% — в 2025 году умерло 5 937 человек, а годом ранее — 6 379. Численность населения составила 2 563 000 человек», — говорится на сайте краевого комитета ЗАГС.

В Перми показатели также снизились. За тот же период в городе родилось 1 696 детей (в 2024 году — 1 777) и умерло 2 313 человек (2 495 годом ранее). Сейчас в краевой столице проживают 1 052 100 человек.

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В Пермском крае на 6% снизилась рождаемость. Однако количество смертей также сократилось, следует из информации на сайте краевого комитета ЗАГС. «За январь—февраль 2025 года в Пермском крае родилось 3 428 детей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на свет появилось 3 652 малыша. Количество смертей снизилось на 7% — в 2025 году умерло 5 937 человек, а годом ранее — 6 379. Численность населения составила 2 563 000 человек», — говорится на сайте краевого комитета ЗАГС. В Перми показатели также снизились. За тот же период в городе родилось 1 696 детей (в 2024 году — 1 777) и умерло 2 313 человек (2 495 годом ранее). Сейчас в краевой столице проживают 1 052 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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