В России взлетели цены на шиномонтаж

Цены на сезонный шиномонтаж в России увеличились на 15%. Об этом сообщил директор по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов. По его словам, рост цен обусловлен повышением зарплат работников станций технического обслуживания.
«В среднем по рынку за последний год цены на услуги шиномонтажа выросли на 15% из-за увеличения затрат на оплату труда специалистов станций техобслуживания», — отметил Шпикалов в интервью Газете.ру. Он также добавил, что в этом году сезон смены зимних шин на летние начался ранее обычного. В некоторых российских регионах уже установилась плюсовая температура, что способствовало более раннему началу шиномонтажного сезона.
Согласно законодательству РФ, водителям разрешается менять шины начиная с 1 марта, при условии, что среднесуточная температура воздуха составляет +5 градусов Цельсия и выше. Кроме того, с 1 сентября 2023 года действует правило, которое предусматривает штраф в размере 500 рублей за использование шин, не соответствующих сезону.
Ранее специалисты сервиса «СберАвто» предупредили автовладельцев о возможных последствиях самостоятельного шиномонтажа. Они отметили, что неправильно установленный комплект шин может стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Об этом сообщает 360.ru.
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