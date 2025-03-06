В России планируют расширить программу семейной ипотеки

РБК: власти думают вернуть льготную ипотеку для семей с одним ребенком
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Правительство рассматривает введение льготной ипотеки для семей с одним ребенком
Правительство рассматривает введение льготной ипотеки для семей с одним ребенком Фото:

Правительство России рассматривает возможность расширения программы льготной ипотеки для семей с одним ребенком. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

«Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля», — передают журналисты, ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся у них в распоряжении. Из него следует, что Минфин и Минстрой в сотрудничестве с агентством «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать эффекты от реализации данной меры и представить конкретные предложения. Официальный представитель Новака подтвердил РБК, что планируется возобновить льготы для семей с одним ребенком.

По данным представителя Минфина, в рамках поручения президента также рассматривается расширение семейной ипотеки на вторичное жилье для определенных категорий граждан. Однако не уточняется, включают ли эти категории семьи с одним ребенком до 18 лет, но инициатива направлена на улучшение доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством.

В ряде российских регионов продлили программу льготной ипотеки до 2026 года. В частности — в Курской и Белгородской областях, отмечалось в Минфине. Недавно также сообщалось о снижении крупными российскими банками ставок по ипотечным программам.

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Правительство России рассматривает возможность расширения программы льготной ипотеки для семей с одним ребенком. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. «Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля», — передают журналисты, ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся у них в распоряжении. Из него следует, что Минфин и Минстрой в сотрудничестве с агентством «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать эффекты от реализации данной меры и представить конкретные предложения. Официальный представитель Новака подтвердил РБК, что планируется возобновить льготы для семей с одним ребенком. По данным представителя Минфина, в рамках поручения президента также рассматривается расширение семейной ипотеки на вторичное жилье для определенных категорий граждан. Однако не уточняется, включают ли эти категории семьи с одним ребенком до 18 лет, но инициатива направлена на улучшение доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством. В ряде российских регионов продлили программу льготной ипотеки до 2026 года. В частности — в Курской и Белгородской областях, отмечалось в Минфине. Недавно также сообщалось о снижении крупными российскими банками ставок по ипотечным программам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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