В России планируют расширить программу семейной ипотеки

Правительство России рассматривает возможность расширения программы льготной ипотеки для семей с одним ребенком. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.
«Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля», — передают журналисты, ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся у них в распоряжении. Из него следует, что Минфин и Минстрой в сотрудничестве с агентством «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать эффекты от реализации данной меры и представить конкретные предложения. Официальный представитель Новака подтвердил РБК, что планируется возобновить льготы для семей с одним ребенком.
По данным представителя Минфина, в рамках поручения президента также рассматривается расширение семейной ипотеки на вторичное жилье для определенных категорий граждан. Однако не уточняется, включают ли эти категории семьи с одним ребенком до 18 лет, но инициатива направлена на улучшение доступности жилья в регионах с ограниченным жилищным строительством.
В ряде российских регионов продлили программу льготной ипотеки до 2026 года. В частности — в Курской и Белгородской областях, отмечалось в Минфине. Недавно также сообщалось о снижении крупными российскими банками ставок по ипотечным программам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.