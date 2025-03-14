В Курской области планируют задействовать пленных солдат ВСУ для восстановления территорий, поврежденных в ходе боевых действий. В том числе, пленных могут заставить восстанавливать разрисованные «Пятерочки». С такой инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России».
«Пленных всушников могут отправить в Суджу — отмывать и ремонтировать разрисованные „Пятерочки“, разбирать завалы, восстанавливать разрушенные дороги и здания... С инициативой о привлечении хлопцев выступили общественники из „Ветеранов России“», — сообщил telegram-канал Mash. По их мнению, это будет справедливое покаяние украинцев перед народом России, как привлечение к восстановлению территорий около 3 млн солдат, воевавших против СССР во время Второй Мировой.
Ранее ВС РФ выбили украинских военных из Суджи (Курская область). В городе находятся магазины «Пятерочка», которые использовались военными ВСУ для промороликов. Помещения покрыты надписями солдат противника. От магазинов почти ничего не осталось.
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