Появились кадры из «Пятерочки» в Судже, где любили фотографироваться бойцы ВСУ. Видео

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ВС России под Курском отбили популярную у ВСУ «Пятерочку»
ВС России под Курском отбили популярную у ВСУ «Пятерочку» Фото:

Появились кадры из разрушенного магазина «Пятерочка» в Судже, который ранее пользовался популярностью у бойцов ВСУ. От здания буквально ничего не осталось, заявил военкор Влад Андрица. 

Видео с «Пятерочкой» опубликовал военный корреспондент RT Влад Андрица в своем аккаунте X. «Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — прокомментировал военкор.

Ранее ВС РФ выбили украинских военных из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Военный корреспондент Юрий Котенок выложил соответствующие фото в качестве подтверждения своих слов и назвал магазин «местом паломничества» ВСУ.

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Появились кадры из разрушенного магазина «Пятерочка» в Судже, который ранее пользовался популярностью у бойцов ВСУ. От здания буквально ничего не осталось, заявил военкор Влад Андрица.  Видео с «Пятерочкой» опубликовал военный корреспондент RT Влад Андрица в своем аккаунте X. «Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — прокомментировал военкор. Ранее ВС РФ выбили украинских военных из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Военный корреспондент Юрий Котенок выложил соответствующие фото в качестве подтверждения своих слов и назвал магазин «местом паломничества» ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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