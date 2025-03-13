Появились кадры из разрушенного магазина «Пятерочка» в Судже, который ранее пользовался популярностью у бойцов ВСУ. От здания буквально ничего не осталось, заявил военкор Влад Андрица.
Видео с «Пятерочкой» опубликовал военный корреспондент RT Влад Андрица в своем аккаунте X. «Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — прокомментировал военкор.
Ранее ВС РФ выбили украинских военных из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Военный корреспондент Юрий Котенок выложил соответствующие фото в качестве подтверждения своих слов и назвал магазин «местом паломничества» ВСУ.
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