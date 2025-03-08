08 марта 2025

Военкор Котенок: ВС России под Курском отбили популярную у ВСУ «Пятерочку»

© Служба новостей «URA.RU»
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К штурму Суджи приступили 8 марта
К штурму Суджи приступили 8 марта Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные выбили украинские формирования из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который выложил фото в качестве подтверждения своих слов, назвав магазин «местом паломничества» ВСУ.

«Та самая „Пятерочка“ в Судже, ставшая местом паломничества одичалых <...> (украинцев — испр.) и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм <...> (ВСУ — испр.) в Курской области России неумолимо сужается», — написал военкор в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

По мнению многих зарубежных СМИ, Россия стала активнее наращивать успех в зоне соприкосновения на фоне отказа США помогать Киеву. Ряд военных обозревателей считает наступление около Суджи частью финальной стадии конфликта, передает «Национальная служба новостей». Сейчас в окружение могут попасть тысяч украинских боевиков, отмечает телеканал 360. В рядах ВСУ все чаще говорят, что командование оставило на этом участке состав из рядовых солдат, указывает RT.

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Российские военные выбили украинские формирования из разграбленной «Пятерочки» в Судже (Курская область). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который выложил фото в качестве подтверждения своих слов, назвав магазин «местом паломничества» ВСУ. «Та самая „Пятерочка“ в Судже, ставшая местом паломничества одичалых <...> (украинцев — испр.) и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм <...> (ВСУ — испр.) в Курской области России неумолимо сужается», — написал военкор в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. По мнению многих зарубежных СМИ, Россия стала активнее наращивать успех в зоне соприкосновения на фоне отказа США помогать Киеву. Ряд военных обозревателей считает наступление около Суджи частью финальной стадии конфликта, передает «Национальная служба новостей». Сейчас в окружение могут попасть тысяч украинских боевиков, отмечает телеканал 360. В рядах ВСУ все чаще говорят, что командование оставило на этом участке состав из рядовых солдат, указывает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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