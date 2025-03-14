Минздрав уточнит, кому разрешат делать аборты

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Минздрав выдвинет новые условия женщинам для проведения аборта
Минздрав выдвинет новые условия женщинам для проведения аборта Фото:

Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В проекте приказа проведены уточнение и систематизация заболеваний и состояний, являющихся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери; критерии тяжести при определении указанных состояний соответствуют клиническим рекомендациям по профилям заболеваний, разработанным ведущими профильными профессиональными организациями», — отмечается в сообщении, передает ТАСС.

В дополнение, проект приказа включает акцент на более тяжелые медицинские состояния, которые делают продолжение беременности невозможным. В частности, это касается устойчивых нарушений функций органов и систем, жизненно важных органов и ситуаций, когда заболевания устойчивы к лечению. 

В частности, в Вологодской области женщина сможет сделать аборт, если у нее есть на то медицинские или криминальные основания. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве информационной политики в регионе. При этом про возможность прервать беременность по желанию женщины в документе ничего не сказано.

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Министерство здравоохранения России разработало новый проект приказа, который уточняет медицинские показания для аборта и корректирует критерии тяжести состояний, требующих прерывание беременности. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «В проекте приказа проведены уточнение и систематизация заболеваний и состояний, являющихся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери; критерии тяжести при определении указанных состояний соответствуют клиническим рекомендациям по профилям заболеваний, разработанным ведущими профильными профессиональными организациями», — отмечается в сообщении, передает ТАСС. В дополнение, проект приказа включает акцент на более тяжелые медицинские состояния, которые делают продолжение беременности невозможным. В частности, это касается устойчивых нарушений функций органов и систем, жизненно важных органов и ситуаций, когда заболевания устойчивы к лечению.  В частности, в Вологодской области женщина сможет сделать аборт, если у нее есть на то медицинские или криминальные основания. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве информационной политики в регионе. При этом про возможность прервать беременность по желанию женщины в документе ничего не сказано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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