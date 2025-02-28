Власти Вологодской области: аборты в регионе разрешены по медицинским и криминальным основаниям

В Вологодской области женщина сможет сделать аборт, если у нее есть на то медицинские или криминальные основания. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве информационной политики Вологодской области. Про возможность прервать беременность по желанию женщины в документе ничего не сказано.
«Проведение абортов в медицинских организациях Вологодской области возможно по медицинским и „криминальным“ основаниям», — говорится в официальном ответе министерства, подписанном министром Еленой Пономаревой.
Ранее сообщалось, что Вологодская область оказалась в эпицентре скандала после сообщений о том, что нескольким жительницам региона отказали в услуге по искусственному прерыванию беременности во всех медицинских учреждениях области. Из-за этого им пришлось ехать в клиники соседней Ярославской области и делать аборт там. На жалобы жительниц области о нарушении их законных прав откликнулся депутат областного заксобрания Александр Морозов. После его обращения, Вологодская областная прокуратура начала проверку по фактам отказа медучреждений области проводить услуги по прерыванию беременности.
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