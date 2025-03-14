14 марта 2025

В Госдуме призвали повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эсеры считают, что сверхбогатое меньшинство должно платить налоги по более высокой ставке
Эсеры считают, что сверхбогатое меньшинство должно платить налоги по более высокой ставке Фото:

Нужно повышать до 35% ставку налога для физических лиц для тех россиян, чей доход превышает 500 млн рублей в год. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Необходимо изменить шкалу НДФЛ и повысить налоги для очень богатых. Для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог следует отменить. Это наши требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога. Например, для доходов от 250 до 500 миллионов рублей в год мы предлагали ставку 25%, а для доходов свыше 500 миллионов — 35%. В условиях растущего неравенства эти предложения остаются актуальными», — сказал Миронов. Его слова приводит РИА Новости. 

Политик отметил, что в России есть причины для роста доходного неравенства. Это системные проблемы, которые нужно решать корректировкой налоговой системы. В первую очередь речь идет, о прогрессивной шкале НДФЛ, которой на протяжении 20 лет добивается ввести партия СРЗП. В прошлом году, по поручению президента принят новый закон. В итоге с 2025 года максимальная ставка НДФЛ составляет 22% на доходы свыше 50 млн рублей.

«Однако Минфин не учел значительное увеличение состояния миллиардеров, которые за прошлый год увеличили свое состояние на 18,5 млрд долларов, а в этом году — еще на 8 млрд. Для них ставка остается плоской: независимо от дохода в 50 млн или 50 млрд, они платят 22%. „Справедливая Россия — За правду“ настаивала еа другом подходе», — добавил лидер эсеров. 

Ранее URA.RU рассказывало о другом предложении партии СРЗП. Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нужно повышать до 35% ставку налога для физических лиц для тех россиян, чей доход превышает 500 млн рублей в год. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. «Необходимо изменить шкалу НДФЛ и повысить налоги для очень богатых. Для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог следует отменить. Это наши требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога. Например, для доходов от 250 до 500 миллионов рублей в год мы предлагали ставку 25%, а для доходов свыше 500 миллионов — 35%. В условиях растущего неравенства эти предложения остаются актуальными», — сказал Миронов. Его слова приводит РИА Новости.  Политик отметил, что в России есть причины для роста доходного неравенства. Это системные проблемы, которые нужно решать корректировкой налоговой системы. В первую очередь речь идет, о прогрессивной шкале НДФЛ, которой на протяжении 20 лет добивается ввести партия СРЗП. В прошлом году, по поручению президента принят новый закон. В итоге с 2025 года максимальная ставка НДФЛ составляет 22% на доходы свыше 50 млн рублей. «Однако Минфин не учел значительное увеличение состояния миллиардеров, которые за прошлый год увеличили свое состояние на 18,5 млрд долларов, а в этом году — еще на 8 млрд. Для них ставка остается плоской: независимо от дохода в 50 млн или 50 млрд, они платят 22%. „Справедливая Россия — За правду“ настаивала еа другом подходе», — добавил лидер эсеров.  Ранее URA.RU рассказывало о другом предложении партии СРЗП. Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...