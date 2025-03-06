В России хотят увеличить выплаты за рождение детей до 50 тысяч рублей

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму», — говорится в сообщении пресс-службы партии, передает ТАСС.
По информации, законопроект предусматривает изменения в действующий закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Текущий размер пособия составляет 8 тысяч рублей без учета индексации. На реализацию предложенной инициативы потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 30 миллиардов рублей, но эти затраты оправданы в свете серьезных демографических проблем.
Ранее общественная палата РФ выступила с инициативой увеличить размер единовременной финансовой поддержки с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей для семей, в которых с начала 2025 года родится третий или последующий дети. Также там выдвинули инициативу о повышении размера месячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, выплаты беременным женщинам составляют 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. В дополнение к этому, предлагается внедрение системы универсальных выплат для всех детей в многодетных семьях до достижения ими возраста 17 лет.
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