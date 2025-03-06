06 марта 2025

В России хотят увеличить выплаты за рождение детей до 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ГД внесут проект об увеличении до 50 тысяч рублей пособия при рождении ребенка
В ГД внесут проект об увеличении до 50 тысяч рублей пособия при рождении ребенка Фото:

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму», — говорится в сообщении пресс-службы партии, передает ТАСС.

По информации, законопроект предусматривает изменения в действующий закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Текущий размер пособия составляет 8 тысяч рублей без учета индексации. На реализацию предложенной инициативы потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 30 миллиардов рублей, но эти затраты оправданы в свете серьезных демографических проблем.

Ранее общественная палата РФ выступила с инициативой увеличить размер единовременной финансовой поддержки с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей для семей, в которых с начала 2025 года родится третий или последующий дети. Также там выдвинули инициативу о повышении размера месячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, выплаты беременным женщинам составляют 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. В дополнение к этому, предлагается внедрение системы универсальных выплат для всех детей в многодетных семьях до достижения ими возраста 17 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму», — говорится в сообщении пресс-службы партии, передает ТАСС. По информации, законопроект предусматривает изменения в действующий закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Текущий размер пособия составляет 8 тысяч рублей без учета индексации. На реализацию предложенной инициативы потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 30 миллиардов рублей, но эти затраты оправданы в свете серьезных демографических проблем. Ранее общественная палата РФ выступила с инициативой увеличить размер единовременной финансовой поддержки с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей для семей, в которых с начала 2025 года родится третий или последующий дети. Также там выдвинули инициативу о повышении размера месячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, выплаты беременным женщинам составляют 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. В дополнение к этому, предлагается внедрение системы универсальных выплат для всех детей в многодетных семьях до достижения ими возраста 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...