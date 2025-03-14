14 марта 2025

Подельник Тимура Иванова согласился сотрудничать с СК

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СК обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Фомина
СК обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Фомина Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой продлить срок ареста экс-замминистру обороны Тимуру Иванову и двум бизнесменам, Сергею Бородину и Александру Фомину. Все трое являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Из материалов уголовного дела, следует, что Александр Фомин изменил свое поведение и теперь активно содействует следствию.

«Фомин активно содействует следствию и активно способствует расследованию уголовного дела <..>, что говорит об изменении им своего поведения после задержания, что свидетельствует об изменении обстоятельств, явившихся основанием для избрания этой меры пресечения», — говорится в материалах первого уголовного дела Тимура Иванова, передает ТАСС.

По информации из судебной картотеки Басманного суда, Следственный комитет настаивает на продлении ареста до полного года. В случае одобрения данной меры, последующие решения о продлении ареста будут находиться в юрисдикции Мосгорсуда. Судебные заседания по данному вопросу еще не назначены.

Против Иванова возбуждены два уголовных процесса. Одно из дел, касается растраты свыше 205 миллионов рублей, связано с приобретением двух паромов для использования на Керченской переправе, напоминает телеканал 360.

Второе уголовное дело связано с обвинением экс-заместителя министра в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. В деле также фигурируют два предпринимателя: Бородин и президент компании «Олимситистрой» Фомин.

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Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой продлить срок ареста экс-замминистру обороны Тимуру Иванову и двум бизнесменам, Сергею Бородину и Александру Фомину. Все трое являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Из материалов уголовного дела, следует, что Александр Фомин изменил свое поведение и теперь активно содействует следствию. «Фомин активно содействует следствию и активно способствует расследованию уголовного дела <..>, что говорит об изменении им своего поведения после задержания, что свидетельствует об изменении обстоятельств, явившихся основанием для избрания этой меры пресечения», — говорится в материалах первого уголовного дела Тимура Иванова, передает ТАСС. По информации из судебной картотеки Басманного суда, Следственный комитет настаивает на продлении ареста до полного года. В случае одобрения данной меры, последующие решения о продлении ареста будут находиться в юрисдикции Мосгорсуда. Судебные заседания по данному вопросу еще не назначены. Против Иванова возбуждены два уголовных процесса. Одно из дел, касается растраты свыше 205 миллионов рублей, связано с приобретением двух паромов для использования на Керченской переправе, напоминает телеканал 360. Второе уголовное дело связано с обвинением экс-заместителя министра в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. В деле также фигурируют два предпринимателя: Бородин и президент компании «Олимситистрой» Фомин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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