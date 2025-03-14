Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации, связанной с окружением украинских войск в Курской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его мнению, любое решение Зеленского по этому поводу окажется для него проигрышным.
«Своим решением президент России Владимир Путин поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное», — сказал РИА Новости Рогов.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия должна в скором времени полностью выдавить ВСУ из Курской области и создать безопасную зону в этом регионе. Он также обсудил вопросы, касающиеся судьбы взятых в плен боевиков ВСУ и наемников, выразил благодарность подразделениям ВС РФ, которые показали себя в лучшем свете, и прослушал доклад начальника Генерального штаба о достижениях российских военных в Курской области, передает RT.
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