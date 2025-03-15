Военные подразделения группировки «Север» закрепились в населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном, которые расположены в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
«Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск „Север“ закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там отметили, что российские военные завершили разминирование ключевых участков территории.
Во время отступления из населенного пункта Агроном ВСУ оставили оружие и боеприпасы, среди которых были винтовки американского производства в рабочем состоянии, рассказал командир одного из подразделений регулярного полка с позывным «Ястреб». В МО подчеркнули, что подразделения военной группировки «Север» продолжают наступление, последовательно вытесняя украинских бойцов из населенных пунктов и укрепленных районов.
Ранее в результате крупномасштабной операции в Курской области, российские военные силы освободили более 1100 квадратных километров территории, восстановив контроль над важными населенными пунктами. Операция «Труба» застала Вооруженные силы Украины врасплох, что привело к значительным потерям в их рядах, передает «Царьград».
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