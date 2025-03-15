Звезды проведут 42 часа в кромешной тьме: о чем новое шоу «В темноте» с Буруновым

На телеканале СТС стартует новое экстремальное реалити-шоу «В темноте», где известные актеры, блогеры и медийные личности на протяжении двух суток оказываются в полной темноте и изоляции от внешнего мира. Ведущим проекта стал популярный актер Сергей Бурунов, который будет наблюдать за тем, как знаменитости справляются со своими страхами в непривычных условиях. Подробнее о правилах шоу, его участниках и ведущем — в материале URA.RU.
Шоу «В темноте»: правила и особенности
«В темноте» — это обновленная версия шоу «Полный блэкаут», которое выходило на российском телевидении с 2020 года. Если прошлый проект был адаптацией международного формата Total Blackout и вел его Сергей Светлаков, то в новой версии правила стали жестче, а ведущим назначен харизматичный Сергей Бурунов.
Главная концепция проекта осталась прежней: участники должны проходить разнообразные испытания в абсолютной темноте. Однако в новой версии формат стал более экстремальным — теперь звездам предстоит провести целых 42 часа (почти двое суток) в таинственном доме без света, без гаджетов и в изоляции от внешнего мира.
По условиям шоу, пятеро героев попадают в загадочное помещение, где должны не только преодолеть свои страхи, но и пройти командные и индивидуальные испытания. Участники не знают заранее, кто окажется рядом с ними, какие правила их ждут и что именно произойдет в течение этих двух дней. Каждое испытание — это борьба с собственными страхами и потаенными фобиями.
Кто примет участие в Шоу «В темноте»
Всего создатели шоу пригласили 40 отечественных знаменитостей, готовых проверить свои нервы на прочность. Среди них такие звезды, как балерина Анастасия Волочкова, певица Анна Седокова, актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущий Владимир Маркони, певец Прохор Шаляпин, блогеры Аня Покров и Катя Адушкина, звезда «Comedy Woman» Наталия Медведева.
Также в проекте участвуют Алана Мамаева, Маш Милаш, Карина Зверева, Мага Исмаилов, Ксения Корнева, Евгения Гришечкина, Максим Гончаров, Татьяна Морозова, Надежда Ангарская, Мага Мурматазалиев, Эльдар Джарахов, Алексей Кривеня, Валерия Крыгина и Илана Юрьева.
В каждом из восьми выпусков будут участвовать по пять знаменитостей. Они окажутся вместе в загадочном доме без возможности видеть что-либо вокруг.
Что ждет участников шоу «В темноте»: испытания и трудности
Основной вызов для звезд — преодоление собственных страхов в кромешной тьме. Как отмечают создатели шоу, участников ждут изощренные ловушки, контакт с насекомыми и другой живностью, вызывающей у многих приступы паники. Локации специально оформлены так, чтобы усилить дискомфорт — пространства без окон и дверей, стены покрыты паутиной и другими неприятными элементами.
Участникам предстоит выполнять не только индивидуальные, но и командные и парные испытания. Это становится дополнительным стрессом, ведь в темноте невозможно понять, кто находится рядом и насколько можно доверять этому человеку. За время пребывания в шоу участникам придется определить, кто будет лидером, как распределить обязанности и кого исключить из проекта.
Постоянное нахождение в темноте становится серьезным испытанием для психики. Как признаются сами участники, это вызывает дезориентацию, панические атаки и другие физические и психологические проявления.
Где и когда смотреть шоу «В темноте»
Премьера шоу состоится 16 марта 2025 года на телеканале СТС. Первый выпуск зрители смогут увидеть в 19:30. Всего запланировано восемь трехчасовых эпизодов.
Проект «В темноте» обещает стать запоминающимся и обсуждаемым телевизионным событием 2025 года. Шоу собирается показать, что в каждом из нас прячутся страхи, о которых мы даже не подозреваем.
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