Звезды проведут 42 часа в кромешной тьме: о чем новое шоу «В темноте» с Буруновым

Первый выпуск шоу «В темноте» покажут на СТС 16 марта 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер Сергей Бурунов будет ведущим шоу «В темноте»
Актер Сергей Бурунов будет ведущим шоу «В темноте» Фото:

На телеканале СТС стартует новое экстремальное реалити-шоу «В темноте», где известные актеры, блогеры и медийные личности на протяжении двух суток оказываются в полной темноте и изоляции от внешнего мира. Ведущим проекта стал популярный актер Сергей Бурунов, который будет наблюдать за тем, как знаменитости справляются со своими страхами в непривычных условиях. Подробнее о правилах шоу, его участниках и ведущем — в материале URA.RU.

Шоу «В темноте»: правила и особенности

«В темноте» — это обновленная версия шоу «Полный блэкаут», которое выходило на российском телевидении с 2020 года. Если прошлый проект был адаптацией международного формата Total Blackout и вел его Сергей Светлаков, то в новой версии правила стали жестче, а ведущим назначен харизматичный Сергей Бурунов.

Главная концепция проекта осталась прежней: участники должны проходить разнообразные испытания в абсолютной темноте. Однако в новой версии формат стал более экстремальным — теперь звездам предстоит провести целых 42 часа (почти двое суток) в таинственном доме без света, без гаджетов и в изоляции от внешнего мира.

По условиям шоу, пятеро героев попадают в загадочное помещение, где должны не только преодолеть свои страхи, но и пройти командные и индивидуальные испытания. Участники не знают заранее, кто окажется рядом с ними, какие правила их ждут и что именно произойдет в течение этих двух дней. Каждое испытание — это борьба с собственными страхами и потаенными фобиями.

Кто примет участие в Шоу «В темноте»

Одним из участников шоу «В темноте» станет известный комик и телеведущий Владимир Маркони
Одним из участников шоу «В темноте» станет известный комик и телеведущий Владимир Маркони
Фото:

Всего создатели шоу пригласили 40 отечественных знаменитостей, готовых проверить свои нервы на прочность. Среди них такие звезды, как балерина Анастасия Волочкова, певица Анна Седокова, актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущий Владимир Маркони, певец Прохор Шаляпин, блогеры Аня Покров и Катя Адушкина, звезда «Comedy Woman» Наталия Медведева.

Также в проекте участвуют Алана Мамаева, Маш Милаш, Карина Зверева, Мага Исмаилов, Ксения Корнева, Евгения Гришечкина, Максим Гончаров, Татьяна Морозова, Надежда Ангарская, Мага Мурматазалиев, Эльдар Джарахов, Алексей Кривеня, Валерия Крыгина и Илана Юрьева.

В каждом из восьми выпусков будут участвовать по пять знаменитостей. Они окажутся вместе в загадочном доме без возможности видеть что-либо вокруг.

Что ждет участников шоу «В темноте»: испытания и трудности

Основной вызов для звезд — преодоление собственных страхов в кромешной тьме. Как отмечают создатели шоу, участников ждут изощренные ловушки, контакт с насекомыми и другой живностью, вызывающей у многих приступы паники. Локации специально оформлены так, чтобы усилить дискомфорт — пространства без окон и дверей, стены покрыты паутиной и другими неприятными элементами.

Участникам предстоит выполнять не только индивидуальные, но и командные и парные испытания. Это становится дополнительным стрессом, ведь в темноте невозможно понять, кто находится рядом и насколько можно доверять этому человеку. За время пребывания в шоу участникам придется определить, кто будет лидером, как распределить обязанности и кого исключить из проекта.

Постоянное нахождение в темноте становится серьезным испытанием для психики. Как признаются сами участники, это вызывает дезориентацию, панические атаки и другие физические и психологические проявления.

Где и когда смотреть шоу «В темноте»

Премьера шоу состоится 16 марта 2025 года на телеканале СТС. Первый выпуск зрители смогут увидеть в 19:30. Всего запланировано восемь трехчасовых эпизодов.

Проект «В темноте» обещает стать запоминающимся и обсуждаемым телевизионным событием 2025 года. Шоу собирается показать, что в каждом из нас прячутся страхи, о которых мы даже не подозреваем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На телеканале СТС стартует новое экстремальное реалити-шоу «В темноте», где известные актеры, блогеры и медийные личности на протяжении двух суток оказываются в полной темноте и изоляции от внешнего мира. Ведущим проекта стал популярный актер Сергей Бурунов, который будет наблюдать за тем, как знаменитости справляются со своими страхами в непривычных условиях. Подробнее о правилах шоу, его участниках и ведущем — в материале URA.RU. Шоу «В темноте»: правила и особенности «В темноте» — это обновленная версия шоу «Полный блэкаут», которое выходило на российском телевидении с 2020 года. Если прошлый проект был адаптацией международного формата Total Blackout и вел его Сергей Светлаков, то в новой версии правила стали жестче, а ведущим назначен харизматичный Сергей Бурунов. Главная концепция проекта осталась прежней: участники должны проходить разнообразные испытания в абсолютной темноте. Однако в новой версии формат стал более экстремальным — теперь звездам предстоит провести целых 42 часа (почти двое суток) в таинственном доме без света, без гаджетов и в изоляции от внешнего мира. По условиям шоу, пятеро героев попадают в загадочное помещение, где должны не только преодолеть свои страхи, но и пройти командные и индивидуальные испытания. Участники не знают заранее, кто окажется рядом с ними, какие правила их ждут и что именно произойдет в течение этих двух дней. Каждое испытание — это борьба с собственными страхами и потаенными фобиями. Кто примет участие в Шоу «В темноте» Всего создатели шоу пригласили 40 отечественных знаменитостей, готовых проверить свои нервы на прочность. Среди них такие звезды, как балерина Анастасия Волочкова, певица Анна Седокова, актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущий Владимир Маркони, певец Прохор Шаляпин, блогеры Аня Покров и Катя Адушкина, звезда «Comedy Woman» Наталия Медведева. Также в проекте участвуют Алана Мамаева, Маш Милаш, Карина Зверева, Мага Исмаилов, Ксения Корнева, Евгения Гришечкина, Максим Гончаров, Татьяна Морозова, Надежда Ангарская, Мага Мурматазалиев, Эльдар Джарахов, Алексей Кривеня, Валерия Крыгина и Илана Юрьева. В каждом из восьми выпусков будут участвовать по пять знаменитостей. Они окажутся вместе в загадочном доме без возможности видеть что-либо вокруг. Что ждет участников шоу «В темноте»: испытания и трудности Основной вызов для звезд — преодоление собственных страхов в кромешной тьме. Как отмечают создатели шоу, участников ждут изощренные ловушки, контакт с насекомыми и другой живностью, вызывающей у многих приступы паники. Локации специально оформлены так, чтобы усилить дискомфорт — пространства без окон и дверей, стены покрыты паутиной и другими неприятными элементами. Участникам предстоит выполнять не только индивидуальные, но и командные и парные испытания. Это становится дополнительным стрессом, ведь в темноте невозможно понять, кто находится рядом и насколько можно доверять этому человеку. За время пребывания в шоу участникам придется определить, кто будет лидером, как распределить обязанности и кого исключить из проекта. Постоянное нахождение в темноте становится серьезным испытанием для психики. Как признаются сами участники, это вызывает дезориентацию, панические атаки и другие физические и психологические проявления. Где и когда смотреть шоу «В темноте» Премьера шоу состоится 16 марта 2025 года на телеканале СТС. Первый выпуск зрители смогут увидеть в 19:30. Всего запланировано восемь трехчасовых эпизодов. Проект «В темноте» обещает стать запоминающимся и обсуждаемым телевизионным событием 2025 года. Шоу собирается показать, что в каждом из нас прячутся страхи, о которых мы даже не подозреваем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...