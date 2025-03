Как прошел восьмой выпуск шоу «Один в один»: триумфальное выступление Вячеслава Макарова

Певец Вячеслав Макаров победил в восьмом выпуске шоу «Один в один»

Певица Клава Кока является одой из ведущих шоу «Один в один» Фото: Илья Московец © URA.RU В пятницу, 14 марта 2025, на телеканале «Россия-1» вышел очередной выпуск популярного шоу перевоплощений «Один в один». Восьмой эпизод был посвящен песням из кинофильмов, а в гостевом кресле жюри появилась народная артистка России Лариса Долина. Несмотря на невероятную конкуренцию и яркие выступления всех участников, победу в выпуске одержал Вячеслав Макаров, покоривший зрителей и жюри двойным перевоплощением в персонажей из фильма «Мулен Руж». Подробнее о шоу, звездном жюри и выступлениях участников — в материале URA.RU. О шоу «Один в один»: формат и участники шестого сезона «Один в один» — популярное музыкальное шоу перевоплощений, выходящее на телеканале «Россия-1». Участники проекта — известные артисты, которые каждую неделю примеряют на себя образы легендарных исполнителей, стараясь максимально точно воспроизвести не только вокальные данные, но и внешность, манеру движения, мимику и характерные особенности оригинала. В шестом сезоне шоу, стартовавшем в 2025 году, принимают участие десять артистов: Мария Зайцева, Алиса Мон, Нодар Ревия, Вячеслав Макаров, Арсений Бородин, Жан Милимеров, Надежда Ангарская, Валерия Ланская, Родион Газманов и Юлия Савичева. После каждого выступления участник получает оценки от членов жюри, а также от других конкурсантов, которые могут поставить только пять наивысших баллов одному из выступающих. По итогам сезона определится победитель, который получит звание лучшего перевоплощенца. Восьмой выпуск шоу «Один в один» был полностью посвящен песням из кинофильмов. Участникам предстояло не просто спеть известные саундтреки, но и перевоплотиться в актеров, исполнявших эти композиции на экране. Задача усложнялась тем, что в ряде случаев в фильмах актеры не поют своими голосами, а за них это делают профессиональные вокалисты. Таким образом, конкурсантам нужно было одновременно передать как актерскую игру, так и вокальные данные исполнителей. В составе жюри — певец Алексей Чумаков, актер Юрий Стоянов и оперная певица Марина Мещерякова, а специальным гостем этого выпуска стала народная артистка России Лариса Долина. Многие ожидали от нее строгих оценок и жесткой критики, однако певица была довольно сдержанна и лаконична в своих комментариях. Как прошел восьмой выпуск шоу «Один в один»: выступления участников Родион Газманов открыл выпуск образом Юрия Никулина Первым на сцену вышел артист Родион Газманов, которому досталось перевоплощение в Юрия Никулина, сыгравшего Балбеса в фильме «Кавказская пленница». Он исполнил знаменитую песню «Если б я был султан». В профайле было заметно, что Родион получает удовольствие от этого образа, однако результат вызвал противоречивые чувства. Грим был превосходным, актерски Родион тоже неплохо справился с образом, воссоздав характерную суетливость и пластику Никулина. Постановка номера полностью воспроизвела сценку из фильма, что заслужило похвалу жюри. Однако вокально Газманов не попал в образ — зрители слышали голос самого Родиона, а не легендарного комика. Жюри было единодушно в этом мнении, отметив, что воспроизвести вокал Никулина практически невозможно, и даже у опытного Чумакова это однажды не получилось. Второй выступила актриса Валерия Ланская, которая перевоплотилась в Алису Селезневу (актриса Наташа Гусева) из культового фильма «Гостья из будущего». Она исполнила знаменитую песню «Прекрасное далеко». Грим убедил зрителей лишь наполовину, но в целом сходство прослеживалось. Вокально Валерия выступила очень неплохо, особенно хорошо ей удались высокие ноты. Жюри единогласно похвалило Ланскую за «серебряный голос» и филигранность исполнения, отметив, что номер вызвал самые теплые чувства и ностальгию по детству, проведенному за просмотром этого культового фильма 80-х. Арсений Бородин в образе Д'Артаньяна Третьим выступил музыкант Арсений Бородин, перевоплотившийся в Д'Артаньяна (Михаил Боярский) из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Он исполнил эмоциональную балладу «Констанция». Визуально Арсений был очень похож на своего персонажа благодаря качественному гриму. Вокально исполнение также в целом удовлетворило критиков. Однако номер несколько испортили бутафорские игрушечные лошадки, которые, по мнению зрителей, уничтожили весь драматизм песни. Вместо того чтобы сопереживать герою, потерявшему возлюбленную, публика невольно веселилась, глядя на этот элемент постановки. Мнения жюри разделились. Чумаков отметил, что иногда тембр Бородина был точно как у Боярского, но актерски номер не удался. Стоянов похвалил вокальную составляющую, но заметил, что в речевых моментах Арсений выпадал из образа. Марина Мещерякова была более благосклонна, назвав выступление «супер». А Лариса Долина заметила суетливость в исполнении и отметила, что Бородин не удержал вокальный образ до конца номера. Четвертой на сцену вышла актриса и певица Надежда Ангарская, перевоплотившаяся в Анну Сергеевну (Светлана Светличная) из фильма «Бриллиантовая рука». Она исполнила песню «Помоги мне», которую в оригинале пела Аида Ведищева. Надежда блестяще отработала номер с актерской точки зрения — зрители не могли оторваться от экрана. Голос был очень похож на оригинал. Однако внешне Ангарская, по мнению многих, оказалась больше похожа на Нонну Мордюкову, чем на Светлану Светличную. Жюри высоко оценило выступление, отметив, что Надежда прекрасно передала тембр голоса Аиды Ведищевой, включая характерные паузы между нотами. Особое впечатление произвело то, как Ангарская сумела органично совместить в одном номере черты двух актрис — Светличной и Мордюковой. Лишь Марина Мещерякова заметила, что в начале номера интонация была немного завышена. Юлия Савичева: эмоциональное выступление в образе Нины Соломатиной Пятой выступила певица Юлия Савичева, которая перевоплотилась в Нину Соломатину (Ирина Муравьева) из фильма «Карнавал». Она исполнила знаменитый хит «Позвони мне, позвони». Грим был потрясающим, сходство получилось очень убедительным. Актерская работа Юлии также заслужила похвалы — она даже двигалась на каблуках точно так же, как героиня Муравьевой на экзамене. В вокальном плане исполнение было не столь точным — в голосе Савичевой узнавался ее собственный тембр. Однако она великолепно передала все эмоции Нины Соломатиной — ожидание, отчаяние, надежду. Финальная танцевальная часть номера тоже была выполнена безупречно. Жюри было в восторге от выступления Савичевой. Они отметили ее талант, искренность и глубину проникновения в образ. «Номер на разрыв души», — так охарактеризовали ее выступление судьи. Шестым выступил музыкант Вячеслав Макаров, которому досталось, пожалуй, самое сложное задание вечера — изобразить сразу двух персонажей из фильма «Мулен Руж». Он перевоплотился в Аргентинца и Кристиана, исполнив песню «El Tango de Roxanne». Постановка получилась поистине гениальной. Режиссеры решили проблему двойного образа с помощью уникального грима и костюма, разделенного на две части — поворачиваясь одной стороной, Макаров становился злодеем, другой — нежным Кристианом. Актерски и вокально Вячеслав отработал безупречно, передав контраст между двумя совершенно разными персонажами. Жюри было единодушно в своих восторженных оценках. Лариса Долина назвала выступление «блистательным», отметив органичность и достоверность передачи двух разных характеров. Юрий Стоянов признался, что забыл о своей роли судьи и просто наслаждался номером как зритель. Алексей Чумаков пожалел только о том, что выступление было слишком коротким, назвав Макарова «скопищем таланта и сценической сексуальности». Марина Мещерякова отметила, что номер «прошиб по полной». Золушка в исполнении Алисы Мон Седьмой выступила эстрадная певица Алиса Мон, перевоплотившаяся в Золушку (актриса Янина Жеймо) из одноименного фильма. Она исполнила песню «Добрый жук». Номер получился милым и добрым, вызвал те же теплые чувства, что и оригинал в фильме. Несмотря на то, что Алиса — певица, а не актриса, в этом шоу она уже не раз доказала, что обладает и актерским талантом. Песня, кажущаяся простой, оказалась технически сложной из-за быстрого темпа — к концу номера было заметно, что Алиса задыхается и иногда глотает окончания фраз. Жюри высоко оценило работу Алисы. Лариса Долина отметила, что голос был очень похож на оригинальную исполнительницу Любовь Чернинину. Восьмым выступил артист Нодар Ревия, перевоплотившийся в Остапа Бендера (Андрей Миронов) из фильма «Двенадцать стульев». Он исполнил песню «Нет, я не плачу и не рыдаю». В профайле вокальное сходство казалось безупречным, но непосредственно в номере Ревия не достиг полного попадания в образ. Хотя в целом выступление было похожим на оригинал, особенно удался припев. Критики отметили, что Нодару не хватило напора, энергии, яркости и театральности, свойственных Миронову. Также были претензии к гриму — сходство с персонажем обеспечивали в основном аксессуары (шарф, пиджак и фуражка), а не работа гримеров с лицом артиста. Мнения жюри разделились. Марина Мещерякова была в восторге от номера. Лариса Долина считала, что образ был считан достоверно, и похвалила работу гримеров и манеру пения. Юрий Стоянов, напротив, заявил, что номер не вызвал у него восторга, объяснив, что показать драматического актера сложнее, чем певца. Алексей Чумаков отметил, что голосово выступление было очень похожим, особенно тягучие ноты, но магии не получилось. Мария Зайцева в образе Селин Дион Девятой выступила певица Мария Зайцева, которая перевоплотилась в Селин Дион, исполнившую саундтрек к фильму «Титаник» — «My Heart Will Go On». Перед Марией стояла сложная задача — спеть на английском языке с характерным французским акцентом, присущим канадской певице. Грим был потрясающим, сделавшим Зайцеву почти неузнаваемой. Тембрально выступление было очень похожим на оригинал. Особенно удались Марии высокие ноты и финальная часть, когда она раскинула руки, создавая ощущение полета — как знаменитая сцена на носу корабля в фильме. Жюри было единодушно в высоких оценках выступления. «Сложнейшая эмоционально песня, ты блистательно справилась с задачей», — отметили судьи. Лариса Долина подчеркнула, что «где нет слов, там начинается искусство», намекая на глубину эмоционального воздействия номера. Жан Милимеров завершил выпуск танцевальным номером После выставления оценок жюри участники традиционно распределили свои пятерки между соперниками. По итогам всех голосований победителем восьмого выпуска шоу «Один в один» стал Вячеслав Макаров с 47 баллами, блестяще справившийся с двойным перевоплощением в героев «Мулен Руж». Второе место с 45 баллами заняла Мария Зайцева (Селин Дион), третье — Юлия Савичева (Ирина Муравьева) с 40 баллами. В аутсайдерах оказались Родион Газманов и Нодар Ревия. По итогам восьми выпусков общая турнирная таблица выглядит так: Мария Зайцева — 280 баллов Вячеслав Макаров — 256 баллов Алиса Мон — 254 балла Нодар Ревия — 223 балла Арсений Бородин — 218 баллов Жан Милимеров — 205 баллов Надежда Ангарская — 195 баллов Юлия Савичева — 184 балла Валерия Ланская — 183 балла Родион Газманов — 163 балла Что ждет участников в девятом выпуске шоу «Один в один» В конце программы были объявлены образы, которые достались участникам для следующего выпуска шоу: Родион Газманов перевоплотится в Александра Буйнова

Нодар Ревия — в Александра Иванова

Арсений Бородин — в Сосо Павлиашвили

Надежда Ангарская — в Арету Франклин

Алиса Мон — в Елену Ваенгу

Жан Милимеров — в Александра Шоуа

Валерия Ланская — в Мадонну

Юлия Савичева — в Любовь Успенскую

Мария Зайцева — в Энни Леннокс

Шоу «Один в один» выходит на телеканале «Россия-1» по пятницам в 21:10. Также выпуски доступны для просмотра на официальном сайте телеканала. Повторы программы можно увидеть в эфире канала в выходные дни. Следующий, девятый выпуск шоу «Один в один» выйдет в эфир 21 марта 2025 года.

