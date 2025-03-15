Российские военные продвигаются в сторону украинских Сум

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ВС РФ направляются к Сумской области Украины
ВС РФ направляются к Сумской области Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные осуществляют продвижение в сторону украинского города Сумы. Об этом сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.

«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — заявил командир в эфире телеканал «Россия 1». Такой ответ он дал на вопрос о планах в отношении города Сумы.

Помимо этого, Разведчик отметил наличие небольших очагов сопротивления украинской армии в районе Суджи и ее окрестностях. Он также сообщил, что многие украинские военные, оставленные без командования, ищут укрытие в подвалах.

Сумская область имеет общие границы с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Административный центр этого региона расположен на расстоянии около тридцати километров от государственной границы. Основная транспортная артерия Сумской области — это дорога, которая обеспечивает связь между городом Сумы и российским городом Суджа.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение о том, что для прекращения артиллерийских обстрелов Курской области, Россия должна установить контроль над Сумской областью. По его словам, именно оттуда Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют атаки, передает «Царьград».

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Российские военные осуществляют продвижение в сторону украинского города Сумы. Об этом сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик. «Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — заявил командир в эфире телеканал «Россия 1». Такой ответ он дал на вопрос о планах в отношении города Сумы. Помимо этого, Разведчик отметил наличие небольших очагов сопротивления украинской армии в районе Суджи и ее окрестностях. Он также сообщил, что многие украинские военные, оставленные без командования, ищут укрытие в подвалах. Сумская область имеет общие границы с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Административный центр этого региона расположен на расстоянии около тридцати километров от государственной границы. Основная транспортная артерия Сумской области — это дорога, которая обеспечивает связь между городом Сумы и российским городом Суджа. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение о том, что для прекращения артиллерийских обстрелов Курской области, Россия должна установить контроль над Сумской областью. По его словам, именно оттуда Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют атаки, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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