Российские военные осуществляют продвижение в сторону украинского города Сумы. Об этом сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.
«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — заявил командир в эфире телеканал «Россия 1». Такой ответ он дал на вопрос о планах в отношении города Сумы.
Помимо этого, Разведчик отметил наличие небольших очагов сопротивления украинской армии в районе Суджи и ее окрестностях. Он также сообщил, что многие украинские военные, оставленные без командования, ищут укрытие в подвалах.
Сумская область имеет общие границы с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Административный центр этого региона расположен на расстоянии около тридцати километров от государственной границы. Основная транспортная артерия Сумской области — это дорога, которая обеспечивает связь между городом Сумы и российским городом Суджа.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение о том, что для прекращения артиллерийских обстрелов Курской области, Россия должна установить контроль над Сумской областью. По его словам, именно оттуда Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют атаки, передает «Царьград».
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