15 марта 2025

ВС РФ захватили уникальную американскую бронемашину ВСУ в Курской области

В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577 производства США
© Служба новостей «URA.RU»
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Захваченный бронетранспортер был построен на базе М113
Захваченный бронетранспортер был построен на базе М113 Фото:

Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577 ВСУ. Об этом сообщают источники в войсках. США поставили Киеву всего несколько десятков таких машин. 

«В рамках операции к северу от Суджи, в районе Махновки, бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно захватили несколько единиц военной техники украинских войск. Среди захваченного оборудования оказались командно-штабная машина М577 американского производства, понтонно-мостовая машина, два минных тральщика», — сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».

Ранее ВС РФ отбили у украинского национального батальона «Кракен», отступающего из Курской области, боевую бронемашину «Козак». По словам военного, эвакуация «Козака» проходила в два этапа: сначала бойцы провели разведку района, а затем, под огнем ВСУ, выдернули машину из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение.

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Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577 ВСУ. Об этом сообщают источники в войсках. США поставили Киеву всего несколько десятков таких машин.  «В рамках операции к северу от Суджи, в районе Махновки, бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно захватили несколько единиц военной техники украинских войск. Среди захваченного оборудования оказались командно-штабная машина М577 американского производства, понтонно-мостовая машина, два минных тральщика», — сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь». Ранее ВС РФ отбили у украинского национального батальона «Кракен», отступающего из Курской области, боевую бронемашину «Козак». По словам военного, эвакуация «Козака» проходила в два этапа: сначала бойцы провели разведку района, а затем, под огнем ВСУ, выдернули машину из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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