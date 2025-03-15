Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577 ВСУ. Об этом сообщают источники в войсках. США поставили Киеву всего несколько десятков таких машин.
«В рамках операции к северу от Суджи, в районе Махновки, бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно захватили несколько единиц военной техники украинских войск. Среди захваченного оборудования оказались командно-штабная машина М577 американского производства, понтонно-мостовая машина, два минных тральщика», — сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».
Ранее ВС РФ отбили у украинского национального батальона «Кракен», отступающего из Курской области, боевую бронемашину «Козак». По словам военного, эвакуация «Козака» проходила в два этапа: сначала бойцы провели разведку района, а затем, под огнем ВСУ, выдернули машину из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение.
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