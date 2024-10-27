ВС РФ захватили трофейную бронемашину «Козак» нацбата «Кракен» в Курской области

ВС РФ отбили у украинского национального батальона «Кракен», отступающего из Курской области, боевую бронемашину «Козак». Об этом рассказал российский боец с позывным «Мотор».
«Боевики „Кракена“ передвигались на этом бронеавтомобиле, и когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост. Остался также натовский пулемет калибра 12,7-мм», — сообщили РИА Новости со ссылкой на водителя БТР с позывным «Мотор», который входил в ремонтно-эвакуационную группу.
Эта группа и вывезла автомобиль с поля боя на российскую сторону. По словам военного, эвакуация «Козака» проходила в два этапа: сначала бойцы провели разведку района, а затем, под огнем ВСУ, выдернули машину из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение. Там «Козак» был полностью восстановлен.
Ранее стало известно, что ВС РФ будут использовать трофейную технику в зоне СВО. В частности, арсенал российской армии могут пополнить эвакуационная машина М88А2 Hercules, произведенная в США, бронетранспортер Kirpi и бронеавтомобиль MaxxPro.
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