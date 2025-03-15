СК возбудил уголовное дело на стендап-комика из-за оскорбления участника СВО

В Москве возбуждено уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за оскорбительные высказывания в адрес участника СВО. Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает СК России по городу Москве.
«Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в telegram-канале столичного СК.
Столичный СК сообщает, что в социальных сетях распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве сделал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Это выступление было опубликовано в интернете. Ведомство добавило, что следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Ранее URA.RU сообщало, что комика Вячеслава Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима. Минский суд признал его виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорблении. Дело рассматривалось в порядке спецпроизводства, и комик был обвинен по трем статьям Уголовного кодекса.
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