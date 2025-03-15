Четыре ребенка и женщина погибли после ударов США по Йемену

В результате авиаударов США по жилым районам в городе Саада в Йемене погибли четверо детей и одна женщина. Об этом рассказывает телеканал Al Masirah.
«Четверо детей и женщина погибли. Более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады», — говорится в сообщении телеканала.
На месте происшествия продолжается разбор завалов. Возможно дальнейшее обнаружение жертв среди населения.
Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Между тем, политбюро йеменского движения «Ансар Алла» предупредило, что американские авиаудары США не останутся без ответа. Вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией, отметили в Йемене.
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