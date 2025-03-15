15 марта 2025

Четыре ребенка и женщина погибли после ударов США по Йемену

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушают ЕМЗ (07.07.2014). Екатеринбург, емз, обломки, руины
Службы продолжают разбор завалов Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В результате авиаударов США по жилым районам в городе Саада в Йемене погибли четверо детей и одна женщина. Об этом рассказывает телеканал Al Masirah.

«Четверо детей и женщина погибли. Более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады», — говорится в сообщении телеканала.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Возможно дальнейшее обнаружение жертв среди населения.

Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Между тем, политбюро йеменского движения «Ансар Алла» предупредило, что американские авиаудары США не останутся без ответа. Вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией, отметили в Йемене.

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В результате авиаударов США по жилым районам в городе Саада в Йемене погибли четверо детей и одна женщина. Об этом рассказывает телеканал Al Masirah. «Четверо детей и женщина погибли. Более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады», — говорится в сообщении телеканала. На месте происшествия продолжается разбор завалов. Возможно дальнейшее обнаружение жертв среди населения. Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Между тем, политбюро йеменского движения «Ансар Алла» предупредило, что американские авиаудары США не останутся без ответа. Вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией, отметили в Йемене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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