Хуситы пообещали жесткий ответ Трампу

Al Masirah: авиаудары США по Йемену не останутся без ответа

16 марта 2025 в 02:20 Размер текста - 17 +

Йеменское движение пообещало дать вооруженный отпор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Политбюро йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) предупредило, что авиаудары США по территории Йемена не останутся без ответа. Об этом сообщает телеканал Al Masirah. «Агрессия не останется без ответа. Они пожалеют о своей агрессии против йеменского народа. Наши вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — указано в заявлении. В «Ансар Алла» также заявили, что их бойцы хорошо подготовлены. Хуситы намерены продолжить отстаивать свою принципиальную позицию по ключевым вопросам. Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько дней или даже недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Глава Белого дома припомнил хуситам нападение на американское военное судно четыре месяца назад. По словам политика, вооруженная группировка «задушила судоходство» на одном из самых важных водных путей мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политбюро йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) предупредило, что авиаудары США по территории Йемена не останутся без ответа. Об этом сообщает телеканал Al Masirah. «Агрессия не останется без ответа. Они пожалеют о своей агрессии против йеменского народа. Наши вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — указано в заявлении. В «Ансар Алла» также заявили, что их бойцы хорошо подготовлены. Хуситы намерены продолжить отстаивать свою принципиальную позицию по ключевым вопросам. Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько дней или даже недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Глава Белого дома припомнил хуситам нападение на американское военное судно четыре месяца назад. По словам политика, вооруженная группировка «задушила судоходство» на одном из самых важных водных путей мира.