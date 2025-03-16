Прокуратура начала проверку в отношении блогера Маркаряна, призывавшего запускать дроны по российским домам

Прокуратура начала проверку по делу Маркаряна о призывах к терроризму
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Прокуратура начала доследственную проверку
Прокуратура начала доследственную проверку Фото:

В отношении блогера Арсена Маркаряна инициирована доследственная проверка после его интервью, где тот высказался за использование дронов против жилых домов в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“, — рассказали РИА Новостям правоохранители. Там отменили, что Маркарян повторил эти высказывания как в интервью, так и во время прямой трансляции на другом youtube-канале.

Ранее Московская прокуратура начала процесс уголовного расследования в отношении Маркаряна. Против него могут возбудить дело по статье о призывах к терроризму. Это связано с его высказываниями в интервью на YouTube, где Маркарян упомянул о необходимости использования беспилотников против жилых домов в России.

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В отношении блогера Арсена Маркаряна инициирована доследственная проверка после его интервью, где тот высказался за использование дронов против жилых домов в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“, — рассказали РИА Новостям правоохранители. Там отменили, что Маркарян повторил эти высказывания как в интервью, так и во время прямой трансляции на другом youtube-канале. Ранее Московская прокуратура начала процесс уголовного расследования в отношении Маркаряна. Против него могут возбудить дело по статье о призывах к терроризму. Это связано с его высказываниями в интервью на YouTube, где Маркарян упомянул о необходимости использования беспилотников против жилых домов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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