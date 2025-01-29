На блогера Арсена Маркаряна завели дело за призыв террористическим атакам

Московская прокуратура начала уголовное расследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за призыв к террористическим атакам. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
«Прокуратура г. Москвы... выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний... высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что подозреваемый призывал к терактам с использованием дронов.
В прокуратуре подчеркнули, что Маркарян также процитировал призывы в прямом эфире другого публичного канала, после чего материалы проверки были направлены в следственный орган. Рассмотрение дела находится под контролем.
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