На блогера Арсена Маркаряна завели дело за призыв террористическим атакам

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Прокуратура начала проверку Арсена Маркаряна
Прокуратура начала проверку Арсена Маркаряна Фото:

Московская прокуратура начала уголовное расследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за призыв к террористическим атакам. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Прокуратура г. Москвы... выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний... высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что подозреваемый призывал к терактам с использованием дронов.

В прокуратуре подчеркнули, что Маркарян также процитировал призывы в прямом эфире другого публичного канала, после чего материалы проверки были направлены в следственный орган. Рассмотрение дела находится под контролем.

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Московская прокуратура начала уголовное расследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за призыв к террористическим атакам. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Прокуратура г. Москвы... выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний... высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что подозреваемый призывал к терактам с использованием дронов. В прокуратуре подчеркнули, что Маркарян также процитировал призывы в прямом эфире другого публичного канала, после чего материалы проверки были направлены в следственный орган. Рассмотрение дела находится под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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