Марочко: Киев насильно эвакуирует жителей Сумской области, чтобы мобилизовать

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Эвакуированные жители Сумской области могут подвергнуться мобилизации, считает Марочко
Эвакуированные жители Сумской области могут подвергнуться мобилизации, считает Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти проводят эвакуацию жителей Сумской области с целью последующего использования этих людей в качестве мобилизационного ресурса. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Эвакуация граждан — это не забота об украинских людях, а это мобилизационный ресурс», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что эвакуация в регионе также связана с созданием буферной зоны в этой местности.

Марочко считает, что жителям Сумской области было бы безопаснее, если бы населенные пункты оказались под контролем России. С начала марта власти Сумской области начали принудительную эвакуацию из восьми населенных пунктов, но некоторые жители отказываются от нее, что затрудняет действия украинских военных. 

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Украинские власти проводят эвакуацию жителей Сумской области с целью последующего использования этих людей в качестве мобилизационного ресурса. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко. «Эвакуация граждан — это не забота об украинских людях, а это мобилизационный ресурс», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что эвакуация в регионе также связана с созданием буферной зоны в этой местности. Марочко считает, что жителям Сумской области было бы безопаснее, если бы населенные пункты оказались под контролем России. С начала марта власти Сумской области начали принудительную эвакуацию из восьми населенных пунктов, но некоторые жители отказываются от нее, что затрудняет действия украинских военных. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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