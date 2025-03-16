Минздрав ужесточит проверку водителей на алкоголь

Министерство здравоохранения РФ планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе», — передает «Парламентская газета» содержание документа. Однако такая справка теперь фактически будет означать, что водителя привлекут к ответственности по статье КоАП. Среди наказаний: штрафы и лишение прав на период от одного года и более.
Методы тестирования на содержание алкоголя и наркотиков в организме водителей не претерпели изменений. Также остается прежним алгоритм проведения медицинского освидетельствования.
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