Западные призывы к перемирию являются замыслом, направленным на предоставление передышки украинским военным, оказавшимся в сложной ситуации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Принимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что российская армия активно наступает, и такие призывы могут быть восприняты как способ позволить Украине перегруппироваться и перегрузиться новыми силами.
Украинский лидер Владимир Зеленский просит временное перемирие с Россией под давлением США, рассказал URA.RU профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов. Он отметил, что команда главы Белого дома Дональда Трампа использовала компромат на украинские власти как рычаг влияния. По словам Баширова, нежелание Зеленского продолжать конфликт с Россией не играет роли, так как США имеют доказательства коррупции команды Зеленского, что и определяет их влияние на Киев.
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