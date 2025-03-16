В Совфеде хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас призвал ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Таким образом он поддержал главу Бурятии Алексея Цыденова, предложившего ужесточить ответственность для владельцев собак.
«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал Клишас в telegram-канале. Ранее губернатор Цыденов рассказал о событиях в селе Ичетуй, когда собаки растерзали 46-летнего мужчину. В результате полученных укусов он погиб.
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