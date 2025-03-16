WSJ: ВСУ отступили со всех российских территорий под Курском

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Украина лишилась всех козырей на будущих переговорах после вывода войск из-под Курска
Украина лишилась всех козырей на будущих переговорах после вывода войск из-под Курска Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область подошло к концу, с ее территории выведены украинские войска. Об этом сообщили в американских СМИ. 

«Дерзкий военный поход Украины вглубь России на этой неделе подошёл к концу так же быстро, как и начался прошлым летом», — пишет The Wall Street Journal. Они привели слова критиков, которые заявили, что вывод войск с территории Курской области продемонстрировал безрассудное расточительство командования ВСУ и потерю лучших бригад и бронетехники, поставленной США. По данным WSJ, отступление Украины из региона полностью лишило ее козырей на будущих переговорах.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Российская армия смогла остановить продвижение противника, но тот постоянно получал новые резервы именно в этом регионе. 8 марта ВС РФ начали масштабное наступление, в ходе которого украинские войска были выбиты с большей части оккупированных ими территорий, в том числе — из города Суджа. 

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Вторжение ВСУ в Курскую область подошло к концу, с ее территории выведены украинские войска. Об этом сообщили в американских СМИ.  «Дерзкий военный поход Украины вглубь России на этой неделе подошёл к концу так же быстро, как и начался прошлым летом», — пишет The Wall Street Journal. Они привели слова критиков, которые заявили, что вывод войск с территории Курской области продемонстрировал безрассудное расточительство командования ВСУ и потерю лучших бригад и бронетехники, поставленной США. По данным WSJ, отступление Украины из региона полностью лишило ее козырей на будущих переговорах. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Российская армия смогла остановить продвижение противника, но тот постоянно получал новые резервы именно в этом регионе. 8 марта ВС РФ начали масштабное наступление, в ходе которого украинские войска были выбиты с большей части оккупированных ими территорий, в том числе — из города Суджа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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