15 марта 2025

Под Челябинском орудует маньяк, который раскидывает саморезы на дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители заявляют об угрозе жизни и здоровья
Жители заявляют об угрозе жизни и здоровья Фото:

В поселке Садовый, который находится в Кременкуле под Челябинском, местные жители бьют тревогу. По их словам, у них завелся настоящий маньяк, который постоянно «минирует» дорогу саморезами и собранными из гвоздей «ежами». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Это сегодня на дороге нашли, как ехать в объездную на Кременкуль. Будьте аккуратней. На новой дороге уже повторно мы находим „ежей“. Это делает настоящий маньяк, эти предметы могут кому-то жизнь прервать, дети могут пострадать», — заявил URA.RU читатель и в доказательство своих слов показал видео. 

По его словам, подобные смертельные находки на дороге жители поселка Садовый уже находят не в первый раз. Найденные «ежи» будут снова отправлены в полицию, отмечает житель поселка.

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В поселке Садовый, который находится в Кременкуле под Челябинском, местные жители бьют тревогу. По их словам, у них завелся настоящий маньяк, который постоянно «минирует» дорогу саморезами и собранными из гвоздей «ежами». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Это сегодня на дороге нашли, как ехать в объездную на Кременкуль. Будьте аккуратней. На новой дороге уже повторно мы находим „ежей“. Это делает настоящий маньяк, эти предметы могут кому-то жизнь прервать, дети могут пострадать», — заявил URA.RU читатель и в доказательство своих слов показал видео.  По его словам, подобные смертельные находки на дороге жители поселка Садовый уже находят не в первый раз. Найденные «ежи» будут снова отправлены в полицию, отмечает житель поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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