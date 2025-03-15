В поселке Садовый, который находится в Кременкуле под Челябинском, местные жители бьют тревогу. По их словам, у них завелся настоящий маньяк, который постоянно «минирует» дорогу саморезами и собранными из гвоздей «ежами». Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Это сегодня на дороге нашли, как ехать в объездную на Кременкуль. Будьте аккуратней. На новой дороге уже повторно мы находим „ежей“. Это делает настоящий маньяк, эти предметы могут кому-то жизнь прервать, дети могут пострадать», — заявил URA.RU читатель и в доказательство своих слов показал видео.
По его словам, подобные смертельные находки на дороге жители поселка Садовый уже находят не в первый раз. Найденные «ежи» будут снова отправлены в полицию, отмечает житель поселка.
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