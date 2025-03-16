В Тульской и Тамбовской областях объявлена угроза атаки БПЛА

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство региональной безопасности. Также сообщается об аналогичной ситуации в Тамбовской области.
«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, МЧС России также сообщило о подобной угрозе в Тамбовской области. Ведомство распространило информацию через мобильное приложение, призывая местных жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности.
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