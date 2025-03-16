В Тульской и Тамбовской областях объявлена угроза атаки БПЛА

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Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотников Фото:
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В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство региональной безопасности. Также сообщается об аналогичной ситуации в Тамбовской области.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого, МЧС России также сообщило о подобной угрозе в Тамбовской области. Ведомство распространило информацию через мобильное приложение, призывая местных жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности.

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В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство региональной безопасности. Также сообщается об аналогичной ситуации в Тамбовской области. «Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале. Помимо этого, МЧС России также сообщило о подобной угрозе в Тамбовской области. Ведомство распространило информацию через мобильное приложение, призывая местных жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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