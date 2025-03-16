16 марта 2025

МВД: в Курахове задержали обстреливавшего Донбасс экс-военного ВСУ

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Военный занимался обстрелами Донбасса
Военный занимался обстрелами Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший украинский военнослужащий был задержан в Курахове (ДНР) в рамках патрулирования, сообщил сотрудник МВД по ДНР с позывным «Москва». Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ и принимал участие в обстрелах территории Донбасса.

«Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с ВСУ и проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — сказал сотрудник МВД по ДНР в беседе с РИА Новости.

После задержания он был передан службам для проведения детального разбирательства. Его проверят на причастность к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.

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Бывший украинский военнослужащий был задержан в Курахове (ДНР) в рамках патрулирования, сообщил сотрудник МВД по ДНР с позывным «Москва». Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ и принимал участие в обстрелах территории Донбасса. «Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с ВСУ и проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — сказал сотрудник МВД по ДНР в беседе с РИА Новости. После задержания он был передан службам для проведения детального разбирательства. Его проверят на причастность к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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