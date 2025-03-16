16 марта 2025
15 марта 2025

В Екатеринбурге обнаружили тело дальнобойщика-иностранца. Фото

В Екатеринбурге в распределительном центре обнаружили тело водителя из Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель приехал на фуре из Турции
Водитель приехал на фуре из Турции Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга на территории распределительного центра «Монетка» обнаружили мертвого дальнобойщика из Турции в собственной машине. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Машину вскрыли, пока тело ещё не извлекли из авто. Водитель был из Турции, „Мерседес“ тоже на турецких номерах», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото из распределительного центра
Фото из распределительного центра
Фото:
Фура, где нашли тело
Фура, где нашли тело
Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга на территории распределительного центра «Монетка» обнаружили мертвого дальнобойщика из Турции в собственной машине. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Машину вскрыли, пока тело ещё не извлекли из авто. Водитель был из Турции, „Мерседес“ тоже на турецких номерах», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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