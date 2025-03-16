Водитель приехал на фуре из Турции
В Кировском районе Екатеринбурга на территории распределительного центра «Монетка» обнаружили мертвого дальнобойщика из Турции в собственной машине. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Машину вскрыли, пока тело ещё не извлекли из авто. Водитель был из Турции, „Мерседес“ тоже на турецких номерах», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Фото из распределительного центра
Фура, где нашли тело
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