SCMP: Китай пересмотрит отношение к Арктике из-за сближения России и США

Китай пересматривает свою стратегию в Арктике и отходит от идеи стать «полярной державой» к 2030 году из-за возможного сотрудничества между Россией и США в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники среди должностных лиц и экспертов.
«Потепление отношений между США и Россией может заморозить арктические амбиции Китая. Пекин рассчитывал на Москву в плане доступа к Крайнему Северу, но в настоящее время происходит геополитическая перестройка, которая может привести к его замораживанию», — пишет SCMP.
Китай по-прежнему зависит от отношений с Россией для доступа к арктическим ресурсам. Профессор политологии Арктического университета Норвегии Марк Лантейн выразил мнение, что в случае соглашения между Россией и США, Пекину придется решить, как наладить взаимодействие с Москвой, чтобы сохранить свои интересы в регионе. «Китай пытается переосмыслить суть Полярного шелкового пути, а также начал применять более практичный подход к Арктике», — заявил он.
В 2018 году Пекин объявил о планах «Полярного шелкового пути», которые предусматривали доступ к природным ресурсам Арктики и активное участие в управлении территорией. При этом Китай назвал себя «приарктическим государством», что вызвало негативную реакцию со стороны стран, действительно находящихся в арктическом регионе.
Ранее стало известно, что Россия и США обсуждают совместный стратегический проект в Арктическом регионе. Страны хотят наделить Арктику особым статусом. Подробнее — в материале URA.RU.
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