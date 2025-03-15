Семью из Петербурга в Таиланде атаковали клещи

Семью из Петербурга атаковали клещи в Таиланде. У женщины обнаружили боррелиоз. Об этом сообщает «SHOT».
«Всего за время отпуска семья насчитала около 11 укусов. Уже в Петербурге у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию», — пишет telegram-канал «SHOT».
Муж, жена и двое детей пострадали во время отдыха на вилле в Патонге, на Пхукете. Все началась с того, что их сын пожаловался на боль под мышкой, где родители обнаружили маленькую рану, которой сперва не придали значения. На следующее утро мать проснулась с острой болью в шее, ухе, виске и плече, страдала от головной боли и перепадов температуры. Ее муж, используя камеру гаджета, обнаружил мелкие лапки клеща, торчащие из кожи. В ту же ночь членистоногие атаковали обоих детей: у сына пострадал участок кожи рядом с глазом. Дочку клещи покусали в области виска.
В панике семья отправилась в ближайший госпиталь, где медицинский персонал извлек клещей и предложил принять антибиотики для профилактики боррелиоза. Тайские врачи сообщили, что энцефалит в регионе не распространен, анализы на клещей не проводятся, и рекомендовали ждать проявления возможных инфекционных симптомов. После лечения семья вернулась на виллу, где за время отпуска насчитали около 11 укусов.
По возвращении в Петербург у женщины были выявлены антитела к боррелиозу, после чего ей назначили антибактериальную терапию. В Таиланде клещи активны на протяжении всего года, особенно во влажные периоды. Россияне сообщают о нападениях клещей начиная с января, а после укусов на коже остаются характерные следы.
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