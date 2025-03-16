16 марта 2025

В Екатеринбурге студентов УрФУ срочно эвакуировали. Видео

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, урфу
ЧП произошло в УГИ на улице Ленина Фото:

Студентов института УГИ Уральского федерального университета (УрФУ) срочно эвакуировали. По словам очевидца, в здании сработала сигнализация.

«Пока непонятно, что горит. Приехал ОМОН. Говорят, что поступил сигнал о минировании», — сказал URA.RU студент.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что сообщений о пожаре не было. Корреспондент обратился за комментарием в управлении региональной Росгвардии. «Нет повода для беспокойства. В здании были обнаружены бесхозные сумки, на место с целью обследования выезжал наряд вневедомственной охраны. Данные предметы опасности не представляют, их законные владельцы уже установлены», — отметили в ведомстве.

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Студентов института УГИ Уральского федерального университета (УрФУ) срочно эвакуировали. По словам очевидца, в здании сработала сигнализация. «Пока непонятно, что горит. Приехал ОМОН. Говорят, что поступил сигнал о минировании», — сказал URA.RU студент. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что сообщений о пожаре не было. Корреспондент обратился за комментарием в управлении региональной Росгвардии. «Нет повода для беспокойства. В здании были обнаружены бесхозные сумки, на место с целью обследования выезжал наряд вневедомственной охраны. Данные предметы опасности не представляют, их законные владельцы уже установлены», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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