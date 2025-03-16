Студентов института УГИ Уральского федерального университета (УрФУ) срочно эвакуировали. По словам очевидца, в здании сработала сигнализация.
«Пока непонятно, что горит. Приехал ОМОН. Говорят, что поступил сигнал о минировании», — сказал URA.RU студент.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что сообщений о пожаре не было. Корреспондент обратился за комментарием в управлении региональной Росгвардии. «Нет повода для беспокойства. В здании были обнаружены бесхозные сумки, на место с целью обследования выезжал наряд вневедомственной охраны. Данные предметы опасности не представляют, их законные владельцы уже установлены», — отметили в ведомстве.
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