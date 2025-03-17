В Кургане открылось новое кафе азиатской кухни «96 азиаток» из Тюмени, составляющее конкуренцию уже освоившейся лапшичной SoupRamen. Заведения разделяют около 300 метров. Журналист URA.RU посетила новое заведение и сравнила его с опытом посещения раменной.
Бистро «96 азиаток»
Новое кафе азиатской кухни «приехало» в Курган по франшизе из Тюмени. Цены в тюменском заведении немногим дороже, чем в курганском. Например, классическая версия знаменитого супа том ям с морепродуктами в Тюмени стоит 840 рублей, а в Кургане — 790. В целом, меню кафе — сборная кухонь азиатских стран. Здесь гость найдет вьетнамские, японские, корейские и другие блюда. Азиатской едой заведение не ограничилось. Напитки подают, кроме кофе, лимонадов, соответствующие — азиатские газировки и пиво. Заказ делают за баром и сразу оплачивают, выдают чек. Доставка готовых блюд в курганском «96 азиаток» еще не работает.
Опыт посещения бистро: первое впечатление
В компании спутника журналист пришла в новое кафе. Чек был выбит в 12:26 со словами: «Время ожидания примерно 20 минут». В заказе были классический том ям с морскими гадами, удон с говядиной в перечном соусе, два лимонада. Итого: 1890 рублей. Всего в кафе было занято три-четыре столика. Интерьер зала и туалета обыкновенный для современного кафе, в том числе, азиатского. Он не отвечает на вопрос: «Зачем мне здесь присутствовать лично?»
В течение первых 20 минут ожидания были поданы лимонады. Затем в 12:48 подали том ям. Блюдо выглядело аппетитно, вкусное. Отдельно был отмечен рис. «Во многих заведениях Кургана игнорируют важность вкуса риса, который подают с супом том ям. Если сварить в одной кастрюле рис и грязные носки, то получится тот самый рис, который часто подают. В „96 азиаток“ такой проблемы нет», — заявила журналист. На этом положительные впечатления закончились.
Характерная черта азиатских похлебок — много бульона. Для него либо подают специальную ложку, либо глубокую тарелку с высокими краями. Вместо этого удобства «96 азиаток» решают дать гостю ложку, которой суп «не перехлебать». «Пить из предложенного блюда опасно для одежды и собственного достоинства: оно широкое и низкое. В конце концов, банально горячее. Это унижение и боль на протяжении всего времени потребления супа», — рассказала корреспондент.
Журналист успела доесть суп этой ложкой, а спутник, заказавший удон с говядиной, до сих пор сидел голодным — блюдо не принесли. «На часах уже 13:10, а персонал заведения о втором блюде не вспомнил. Я пошла напомнить. Выяснилось, что оно было готово, но про нас, по-русски говоря, забыли», — рассказала журналист, отметив, что сидела за ближайшим к бару столом, который невозможно не заметить. Также забывчивость работников заведения подтвердилась и тем, что удон вынесли, как только напомнили о нем. В 13:13 удон был на столе.
«Во многом люди любят ходить в заведения, кафе и рестораны, за различные приятные детали. Я обожаю детали. Вот вам одна из них: в отдельном стакане со столовыми приборами, где покоились ложки с неприятными внешне вилками и дешевенькими палочками, что можно купить на маркетплейсе, были салфетки и зубочистки. Салфетки бумажные — это понятно, а зубочистки в бумажной индивидуальной упаковке. Персонал не обратил внимание на то, что на дне стакана была вода и салфетки, а также все до единой зубочистки промокли», — делится впечатлениями корреспондент.
На фоне такой неприятности меркнет красивая подача блюд. Суп вынесли с рисом, как положено, красиво сформировав его в три шарика с кунжутом. «Когда вам не комфортно физически, в последнюю очередь будете думать о красоте», — заметила корреспондент.
«Политика цен для кафе, которое может похвастать только вкусными блюдами, сервисом, оставляющим гостя или голодным или грязным, средней организацией пространства, интерьером, просто людоедская», — заметила, резюмируя, корреспондент URA.RU. Заведение не рекомендовано тем, кто спешит — на обед, ограниченный одним часом, сюда не забежишь.
«Ну и на десерт. Никто из персонала не сказал вежливого: „Простите, пожалуйста, мне очень жаль, что так вышло“», — поделилась журналист. Зато, отметила корреспондент, не менее трех голосов почти одновременно с легкой ноткой печали в голосе выдали: «Доброго вам дня» вслед уходящей компании.
Раменная SoupRamen
Кафе SoupRamen появилось в Кургане в феврале 2024 года и за это время успело завоевать сердца местных любителей азиатской кухни. История сети зародилась, как у «96 азиаток», в Тюмени. Но в Курган SoupRamen привез тюменские цены. Даже после новогоднего повышения цен они остаются более демократичными, чем у конкурента. Средний чек по «2ГИС» — 400 рублей. Самое дорогое блюдо — поке с лососем за 450 рублей. Интерьер более скромный. На каждом столе и за стойками столовые приборы, соусы: ложки для бульона, подставка под ложку, салфетки, трубочки для напитков, зубочистки, столовые приборы, шрирача и соевый соусы. Здесь другой подход к кухне и обслуживанию. Заказ здесь нужно делать за баром.
Опыт посещения лапшичной
За время существования в Кургане кафе журналист успел стать здесь постоянным гостем. Заходя в кафе в обеденное время, в заведении сразу спрашивают корреспондента: «Вам большой (прим. — рамен) с курицей, да? Заменить шпинат на кинзу?»
Всего за обед журналист потратил 490 рублей. В них входил большой рамен с курицей и маленькая банка газводы без сахара. Ожидание даже в часы бизнес-ланчей (с 12:00 до 16:00) здесь не превышало 10-15 минут.
Кухня была понятна не сразу. Вкусы блюд SoupRamen без соусов покажутся почти пресными, но назвать ее не вкусной нельзя по определению азиатской кухни.
Дело в ее специфике. Для азиатов характерно акцентировать на разнообразные соусные добавки, которые являются усилителями вкуса. Например, к роллам — васаби и соевый соус. К рамену или воку — шрирача, перечный, кимчи или тот же соевый и другие.
В SoupRamen доплачивать за соус не надо. Если ты пришел в заведение и намерен есть блюдо здесь, то соусы тебе доступны. Такой нюанс стимулирует любителей рамена присутствовать в самом заведении.
«Когда все хорошо, то и сказать нечего», — резюмировала корреспондент. Но справедливости ради, журналист отметила, что с открытием SoupRamen были некоторые проблемы с персоналом, страдал сервис. С тех пор сотрудники заведения, портившие лицо бренда, не появлялись в лапшичной.
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