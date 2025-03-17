Каллас предупредила Киев о проблемах с передачей 40 миллиардов евро

Евросоюз сталкивается с трудностями в процессе утверждения плана оказания помощи Украине на сумму 40 миллиардов евро. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. По ее словам, несмотря на существование общей политической поддержки данного решения, некоторые детали нужно согласовывать дополнительно.
«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — отметила Каллас. Ее слова передает РИА «Новости».
Каллас также напомнила, что на саммите ЕС 6 марта было принято решение о необходимости как можно скорее утвердить данный план помощи. Она выразила намерение решить оставшиеся проблемы в максимально короткие сроки, несмотря на сложности, связанные с разногласиями внутри блока, включая отказ Венгрии участвовать в новых поставках оружия Киеву.
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