В Тюмени женщина отдала соседке 9-месячного ребенка за бутылку водки

В Тюмени пьяная жительница одного из домов по ул. Одесской отдала своего 9-месячного ребенка соседке, попросив взамен бутылку водки. Об этом рассказала одна из подписчиц паблика «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В полиции подтвердили информацию об инциденте.
«Вчера „мамаша“ своего малыша продавала за бутылку водки, спасибо соседке, которая вызвала полицию и ребенка забрали. Так как у него одни кости и кожа. Как мы поняли, он очень истощен, очень надеемся на то, что обратно его не отдадут. Были просто в диком шоке», — написала тюменка в паблике «ЧС Тюмень».
В пресс-службе городского отделения МВД Тюмени агентству подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что ребенок у женщины был изъят и сейчас находится в детском центре «Малютка». «Сообщение в полицию поступило в субботу, 15 марта, от жительницы дома по ул. Одесская. На место незамедлительно прибыл инспектор ПДН. Предварительно установлено, что заявительница встретила соседку по общежитию в коридоре, на руках которой находился малолетний ребенок. При этом, женщина была с явными признаками алкогольного опьянения. Соседка предложила свою помощь, забрала ребенка к себе и обратилась в полицию. Сотрудник ПДН доставил 9-тимесячного ребенка в центр „Малютка“», — пояснили там URA.RU.
На мать ребенка был составлен административный протокол, в ближайшее время она будет поставлена на учет. Также будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.
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