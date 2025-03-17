Мирошник предупредил Европу о переговорах из-за военных в Курской области

Мирошник: МИД РФ связывается со странами, чьи граждане воюют в Курской области
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Некоторые страны отказываются подтверждать наличие своих граждан в числе наемников ВСУ
Некоторые страны отказываются подтверждать наличие своих граждан в числе наемников ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

МИД России устанавливает контакты с правительствами тех стран, граждане которых были замечены в рядах ВСУ в Курской области. Об этом рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Через делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве „серых гусей“ выполняют функции палачей на курской территории», — передает слова Мирошника РИА Новости. Он добавил, что некоторые страны заинтересованы в этой информации, в то время как другие отказываются признавать наличие своих граждан в конфликте.

В Курской области были замечены наемники из Латинской Америки. Судя по всему, они служили в заградительных отрядах, передает «Царьград».

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МИД России устанавливает контакты с правительствами тех стран, граждане которых были замечены в рядах ВСУ в Курской области. Об этом рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Через делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве „серых гусей“ выполняют функции палачей на курской территории», — передает слова Мирошника РИА Новости. Он добавил, что некоторые страны заинтересованы в этой информации, в то время как другие отказываются признавать наличие своих граждан в конфликте. В Курской области были замечены наемники из Латинской Америки. Судя по всему, они служили в заградительных отрядах, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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