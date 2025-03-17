МИД России устанавливает контакты с правительствами тех стран, граждане которых были замечены в рядах ВСУ в Курской области. Об этом рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Через делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве „серых гусей“ выполняют функции палачей на курской территории», — передает слова Мирошника РИА Новости. Он добавил, что некоторые страны заинтересованы в этой информации, в то время как другие отказываются признавать наличие своих граждан в конфликте.
В Курской области были замечены наемники из Латинской Америки. Судя по всему, они служили в заградительных отрядах, передает «Царьград».
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