Адвокатам беглой экс-чиновницы из Шадринска Тугановой объяснили причины ее розыска

Суд признал беглую экс-чиновницу из Шадринска Туганову уклоняющейся от приговора
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Осужденную экс-чиновницу из Шадринска ищут третий месяц
Осужденную экс-чиновницу из Шадринска ищут третий месяц Фото:
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Суды и розыск экс-чиновницы из Шадринска Тугановой

Курганский областной суд объяснил адвокатам осужденной за коррупцию и избегающей наказания экс-чиновницы из Шадринска Татьяны Тугановой, почему постановление о розыске является законным и обоснованным. У женщины была мера пресечения, которую она до сих не исполнила. Об этом URA.RU сообщили источники из юридической сферы.

«Адвокаты подавали жалобу на постановление о розыске. Они настаивали, что мера пресечения Тугановой отменялась и не была озвучена в итоговом приговоре», — рассказали источники. Суд объяснил авторам жалобы, что поскольку решение первого апелляционного заседания было отменено, то и мера пресечения Тугановой осталась та, которая была вынесена судом первой инстанции.

Информация подтвердилась судебными материалами. «Согласно приговору Шадринского районного суда по вступлении приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тугановой изменена на заключение под стражу», — сообщается в решении. Туганова должна была явиться в шадринский суд.

Суд указал, что Туганова присутствовала при провозглашении приговора. Решение было у нее на руках. Также она принимала участие в заседании суда апелляционной инстанции в Курганском областном суде и знала, что вынесено наказание в виде лишения свободы. «Однако осужденная после вступления приговора в законную силу уклонилась от явки в суд, ее местонахождение не известно, в связи с чем изменить ей меру пресечения не представилось возможным», — говорится в решении. Судом она признана уклоняющейся от отбывания наказания.

Источники добавляют, что по делу к лишению свободы был также приговорен подрядчик Арам Апресян. В приговоре апелляционной инстанции порядок изменения меры пресечения о заключении под стражу Апресяна был прописан. В отношении Тугановой таких данных указано не было. Оба потом были объявлены в розыск.

Бывшая замглавы Шадринска Татьяны Туганова была признана виновной в превышении полномочий и взяточничестве при реконструкции городских очистных сооружений. Ее приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы. После вступления приговора в законную силу она свободно ушла из зала суда в сопровождении адвокатов. Через месяц ее объявили в розыск. Поиски осужденной экс-чиновницы идут уже почти три месяца.

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Курганский областной суд объяснил адвокатам осужденной за коррупцию и избегающей наказания экс-чиновницы из Шадринска Татьяны Тугановой, почему постановление о розыске является законным и обоснованным. У женщины была мера пресечения, которую она до сих не исполнила. Об этом URA.RU сообщили источники из юридической сферы. «Адвокаты подавали жалобу на постановление о розыске. Они настаивали, что мера пресечения Тугановой отменялась и не была озвучена в итоговом приговоре», — рассказали источники. Суд объяснил авторам жалобы, что поскольку решение первого апелляционного заседания было отменено, то и мера пресечения Тугановой осталась та, которая была вынесена судом первой инстанции. Информация подтвердилась судебными материалами. «Согласно приговору Шадринского районного суда по вступлении приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тугановой изменена на заключение под стражу», — сообщается в решении. Туганова должна была явиться в шадринский суд. Суд указал, что Туганова присутствовала при провозглашении приговора. Решение было у нее на руках. Также она принимала участие в заседании суда апелляционной инстанции в Курганском областном суде и знала, что вынесено наказание в виде лишения свободы. «Однако осужденная после вступления приговора в законную силу уклонилась от явки в суд, ее местонахождение не известно, в связи с чем изменить ей меру пресечения не представилось возможным», — говорится в решении. Судом она признана уклоняющейся от отбывания наказания. Источники добавляют, что по делу к лишению свободы был также приговорен подрядчик Арам Апресян. В приговоре апелляционной инстанции порядок изменения меры пресечения о заключении под стражу Апресяна был прописан. В отношении Тугановой таких данных указано не было. Оба потом были объявлены в розыск. Бывшая замглавы Шадринска Татьяны Туганова была признана виновной в превышении полномочий и взяточничестве при реконструкции городских очистных сооружений. Ее приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы. После вступления приговора в законную силу она свободно ушла из зала суда в сопровождении адвокатов. Через месяц ее объявили в розыск. Поиски осужденной экс-чиновницы идут уже почти три месяца.
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