В Югре порядка 70% жителей не хотят, чтобы иностранцы работали в сфере пассажирских перевозок — на автобусах и такси. Это следует из промежуточных итогов опроса общественного мнения по установлению запрета на привлечение иностранных работников в отдельных сферах экономики.
«Поддерживают запрет на работу в такси и автобусах для мигрантов в 2026 году 70% опрошенных», — следует из промежуточных итогов опроса общественного мнения, организованного Департаментом труда и занятости населения ХМАО.
Всего в списке 22 вида деятельности — это перевозки, бьюти-услуги, ремонт мебели, бытовой техники, продажа алкоголя, табака и многие другие. По всем предложенным вариантам львиная доля респондентов высказывается за продление запретов.
Также жители ХМАО поддерживают введение новых табу, касающихся трудоустройства иностранцев. Власти ХМАО предлагают рассмотреть еще четыре сферы деятельности. Речь о курьерской деятельности, растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставление соответствующих услуг в этих областях. В списке также лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство. Полученные результаты лягут в основу правительственного документа.
«Результаты опроса будут использованы при подготовке постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры „Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в ХМАО, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основе патентов по отдельным видам экономической деятельности“, — пояснил URA.RU директор департамента труда и занятости населения Роман Белкин. Голосование будет проходить до 24 апреля на Госуслугах, до 8 апреля на портале „Открытый регион — Югра“.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) за 2024 год были выдворены свыше 450 нелегальных мигрантов. Всего в прошлом году было выявлено более 2,6 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства.
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