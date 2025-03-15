Петербургский суд назначил криминальному авторитету Кулибабе 10 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд вынес вердикт по делу трех обвиняемых, в ходе которого криминальный авторитет Владимир Кулибаба был признан виновным и получил десять лет колонии, а остальные участники банды Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль оправданы. Ранее фигуранты обвинялись в организации и участии в преступном сообществе, а также в убийствах. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Суд Кулибабе назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Владимир Кулибаба был обвинен в участии в убийстве известного криминального деятеля Игоря Савина, сотрудника милиции Кирилла Угольникова, а также в организации покушения на жизнь бывшего помощника заместителя министра внутренних дел Дмитрия Скворцова.
Владимир Карпинский был оправдан судом в связи с его непричастностью к совершению преступлений. Присяжные признали его участие только в деятельности банды, однако дело по этому обвинению было прекращено из-за истечения сроков давности. Карпинский признан реабилитированным. Анатолий Мотыль также был оправдан, поскольку его виновность в совершении преступлений не нашла подтверждения. Присяжные и суд признали его право на реабилитацию.
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