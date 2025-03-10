10 марта 2025

Петербургский суд прекратил уголовное дело Кулибабы об участии в банде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее были приняты меры пресечения и неоднократно продлевались сроки содержания под стражей обвиняемых
Ранее были приняты меры пресечения и неоднократно продлевались сроки содержания под стражей обвиняемых Фото:

Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе. Основанием для прекращения стало истечение сроков давности. Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд, в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, вынес постановление о прекращении уголовного дела», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В отношении Владимира Кулибабы уголовное дело прекращено по созданию преступного сообщества. Что касается Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, то суд прекратил производство по участию в преступном сообществе.

Дело в отношении указанных лиц рассматривалось Санкт-Петербургским городским судом длительное время. Ранее были приняты меры пресечения и неоднократно продлевались сроки содержания под стражей обвиняемых. Судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей, которые ранее вынесли свой вердикт. Суд установил, что срок давности по предъявленным обвинениям истек, в связи с чем уголовное дело подлежало прекращению.

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Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе. Основанием для прекращения стало истечение сроков давности. Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Санкт-Петербургский городской суд, в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, вынес постановление о прекращении уголовного дела», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В отношении Владимира Кулибабы уголовное дело прекращено по созданию преступного сообщества. Что касается Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, то суд прекратил производство по участию в преступном сообществе. Дело в отношении указанных лиц рассматривалось Санкт-Петербургским городским судом длительное время. Ранее были приняты меры пресечения и неоднократно продлевались сроки содержания под стражей обвиняемых. Судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей, которые ранее вынесли свой вердикт. Суд установил, что срок давности по предъявленным обвинениям истек, в связи с чем уголовное дело подлежало прекращению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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